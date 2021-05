AEV-Fitnessstudio: Augsburger Panther starten Panther Gym

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Augsburger Panther gehen neue Wege und starten gemeinsam mit Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger, dem Unternehmer und Hotelier Siegfried Riegel sowie Bauunternehmer Johannes Ankner ein neues Projekt. Mit der Gründung der Panther Gym GmbH wurde der Startschuss für ein Fitnessstudio im Norden Augsburgs gegeben.

Corona-bedingtes Aus der Bodyfeeling Fitness GmbH

Das Panther Gym wird der Nachfolger des Bodyfeeling Fitness in der Hammerschmiede. Mit über 5.000 Quadratmetern verfügt das Studio im zweiten Obergeschoss des Riegel-Centers über Augsburgs bisher größte Trainingsfläche. Nachdem die bisherige Betreiberin, die Bodyfeeling Fitness GmbH, Corona-bedingt das Aus bekanntgeben musste, wagen die drei Investoren Meitinger, Riegel und Ankner nun mit den Augsburger Panthern als Namensgeber und Partner an ihrer Seite einen Neuanfang. Die Investoren verfügen dabei über langjährige Erfahrung in der Führung von Unternehmen, heißt es in einer Pressemeldung. Gepaart mit den Panthern als traditionsreichen Eishockeyclub soll das Rezept funktionieren.

Die ehemalige Bodyfeeling Fitness GmbH. Foto: Bodyfeeling Fitness GmbH

Das Panther Gym soll nach eigener Aussage eine Anlaufstelle für Fitnessbegeisterte jeden Alters werden und besonders nach monatelangen Lockdown-Phasen wieder für eine gesunde Lebensweise sorgen. Nach umfassenden Sanierungsarbeiten sollen die zukünftigen Mitarbeiter des Panther Gym neue Fitnessgeräte, Kurse und Wellnessanwendungen vorfinden. „Besonders der neue Wellness- und Spa-Bereich wird ein absolutes Highlight werden“, betont Riegel.

Training bereits während Bauarbeiten möglich

Allen ehemaligen Mitgliedern der Bodyfeeling Fitness GmbH soll laut einer Pressemeldung eine Übernahme der Mitgliedschaft angeboten werden. „Das Fitnessstudio in der Hammerschmiede verfügt über einen guten Ruf in der Branche. Wir freuen uns, alle ehemaligen Mitglieder des Bodyfeeling Fitness sowie natürlich alle Neumitglieder hier bald begrüßen zu dürfen“, sagt Bob Meitinger. Mit Hochdruck werde nun aktuell an der Fertigstellung gearbeitet. Während der Neugestaltungsphase soll bereits zu sogenannten „Baustellenpreisen“ trainiert werden.