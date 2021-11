AEV stellt sein Panther Gym zum Sponsorenstammtisch vor

Über die vergangenen Jahre wuchs die Fitnessbranche in Deutschland stetig. Immer mehr Menschen wollen regelmäßig ihrer sportlichen Betätigung in den Indoor-Sportstätten mit Gewichten, Geräten und weiterem Equipment nachgehen. Durch die Pandemie wurde diese Entwicklung zeitweilig gestoppt. Die Trainingszentren mussten für viele Monate geschlossen bleiben, wodurch viele Betreiber ihr Aus vermelden mussten. So auch in der Neuburgerstraße 217, wo die Bodyfeeling Fitness GmbH aus ihren Räumlichkeiten finanziell bedingt ausziehen musste. Auf dieser Fläche wollen nun die Augsburger Panther durchstarten.

AEV Sponsorenstammtisch im Panther Gym

Auf über 5.000 Quadratmetern besteht daher nun die Möglichkeit Teil des Panther Gyms zu werden. Ein Highlight der Einrichtung ist die nach eigenen Angaben größte Immersive Spinning Anlage Deutschlands. Zudem verfüge das Fitnessstudio über die größte Saunalandschaft in der Stadt Augsburg. Nach Zeiten des Lockdowns möchte der AEV auf diesem Weg wieder die Gesundheit der Menschen fördern. Mit erfahrenem Personal möchte der Eishockey Club durch neue Fitnessgeräte, Kurse und Wellnessanwendungen punkten.

Am vergangenen Montag öffneten die Augsburger Panther ihre Türen für den saisonalen Sponsorenstammtisch. Den Gästen wurde bei dieser Veranstaltung ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des Studios gewährt. Nach dem Empfang erklärten die Geschäftsführer Philipp Asum und Christian Korte ihre Vision hinter dem Panther Gym. Insbesondere die Regionalität möchten die beiden fördern, indem sie unter anderem ihre Geräte aus der bayerisch-schwäbischen Umgebung beziehen. Anschließend betrat Leo Conti als Marketing Manager des AEV die Bühne, um mit zwei Profispielern des Erstligisten einen aktuellen Sport Talk zu führen. Für sie sei die Sportstätte ein „Fitness-Mekka“ in welchem sie selbst gerne Gewichte stemmen.

In Gruppen durften die Besucher sich von den Angestellten des Panther Gyms durch das zweite Stockwerk im Riegel Center führen lassen. Nach ihren Einblicken fanden sich alle wieder im neueröffneten Wellness- und Spa-Bereich ein um den gemeinsamen Abend ausklingen zu lassen. Im VIP-Bereich wurde dafür Speis und Trank für die Teilnehmer bereitgestellt.