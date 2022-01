Augsburger Panther müssen alle verkauften Tickets stornieren

Für die beiden Heimspiele am kommenden Wochenende hatte das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg das Hygienekonzept der Panther noch am Mittwoch genehmigt. Der AEV muss nach Erscheinung der neuen Fassung der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung am nun aber doch wieder umplanen. Die bestehende Genehmigung wurde zwischenzeitlich widerrufen. Damit verlieren leider sowohl alle kommunizierten Entscheidungen ihre Gültigkeit, als auch bereits vorliegende Karten.

Ein neues, komplett überarbeitetes Konzept sei in enger Zusammenarbeit zwischen Panthern und der Stadt Augsburg mittlerweile beschlossen. Damit sind bei der Platzvergabe alle zuvor getroffenen Ankündigungen hinfällig. In keinem Fall sind bereits vorliegende Dauer- oder Einzelkarten gültig, da alle Tickets müssen neu ausgestellt werden. Auch Sitzplatzdauerkarten haben keinen automatischen Zugang mehr. Stehplätze sind weiterhin behördlich verboten. Die Logen und Bob’s Terrasse werden zu Gastronomiezonen und dürfen ausgelastet werden. Im Tribünenbereich des Augsburger Curt-Frenzel-Stadions erfolgt die Anordnung der Sitzblöcke im 1er-Schachbrettmuster.

Die Westtribüne müsse zu einer reinen VIP-Tribüne transformiert werden. Gäste des AEV erhalten damit zwar weiter Zutritt, bekommen aber allesamt neue Sitzplätze zugewiesen. Die Osttribüne ist für alle Dauerkarteninhaber reserviert, wobei die Anzahl der verfügbaren Plätze um ein Vielfaches geringer als die Anzahl der potenziellen Käufer ausfalle. Zur Freischaltung des Vorkaufsrechts müsse im Bestellprozess lediglich ein individueller Code eingegeben werden. Dieser setze sich aus der Kunden- und Kartennummer zusammen und sei somit einzigartig. Der Verkauf für die Partie gegen Iserlohn läuft aufgrund des Zeitdrucks bereits seit dem gestrigen Abend.

Sollten heut nach 13:00 Uhr noch Restkarten erhältlich sein, würden diese online in den freien Verkauf gehen. Die Augsburger Panther bitten für das kommende Wochenende unverändert um Beachtung der gültigen Maßnahmen. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Zutritt erhalten nur Personen, die beim Einlass die 2G plus-Regel erfüllen und einen Identitätsnachweis vorlegen. 2G plus bedeutet: geimpft oder genesen in Zusammenhang mit einem aktuellen negativen und zertifizierten Schnelltest oder einer Auffrischungsimpfung. Kinder unter 14 Jahren benötigen weder Impf- noch Testnachweis.