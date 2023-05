Ticketmaster und Augsburger Panther Verlängern Partnerschaft bis 2030

Zusammenarbeit

Die Augsburger Panther verlängern ihre Partnerschaft mit Ticketmaster bis 2023. Foto: Augsburger Panther Eishockey GmbH

Beginnend mit dem Dauerkartenverkauf für die Saison 2023/2024 am 02. Mai 2023 geht der Penny Del-Club zusammen mit Ticketmaster neue Wege. In diesem Zuge werden die Panther als einer der ersten Sportclubs in Deutschland auf ein neues Ticketmaster-System umgezogen, das umfassende Mehrwerte für alle Fans schaffen wird. So wird ab dem 02. Mai 2023 erstmalig eine vollständige Online-Buchung von Dauerkarten möglich sein.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ticket-Zweitmarkt und digitale Karten

Die Eintrittskarten für Panther-Heimspiele lassen sich künftig über das eigene Kundenkonto komfortabel online verwalten, auf einem offiziellen Ticket-Zweitmarkt zum Weiterverkauf anbieten oder problemlos digital an Freunde oder Familienmitglieder weiterleiten. Neu sind in der kommenden Spielzeit auch digitale Dauer- und Einzelkarten für das iOS- oder Android-Wallet, die als nachhaltige Lösung in Ergänzung zu den bekannten Plastikkarten, Thermotickets und Print@Homes angeboten werden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neues System bietet zeitgemäße Lösungen für Fans

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber freut sich über die Verlängerung: „Bereits seit 2014 schätzen wir Ticketmaster als starken und renommierten Partner und Dienstleister. Das neue System, das in Großbritannien und Skandinavien bereits erfolgreich im Einsatz ist, wird nicht nur die Prozesse für unser Ticketing-Team optimieren, sondern vor allem unseren Fans zeitgemäße Lösungen bieten. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ticketmaster mindestens bis ins Jahr 2030 fortsetzen und nach langen und intensiven Vorbereitungen am 02. Mai endlich mit unserem neuen Ticket-Shop online gehen können.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Über die Ticketmaster GmbH

Ticketmaster ist der weltweit führende Anbieter von Ticketlösungen und gehört zu Live Nation Entertainment, dem größten Live-Entertainment-Unternehmen der Welt. Die Ticketanbieter bringt jährlich 500 Millionen Tickets in 35 Ländern in die Hände der Fans und versorgen Künstlerinnen und Künstler, Venues, Festivals, Sportvereine und -Ligen, Theater, Ausstellungen und weitere Kultur- und Freizeiteinrichtungen mit der optimalen Ticketlösung. In Deutschland beschäftigt die Ticketmaster GmbH über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Berliner Hauptquartier und in den Büros in Hamburg und Düsseldorf.