Action eröffnet zwei Filialen in Augsburg

Filialeröffnung

Die neue Action-Filiale in der Friedbergerstraße. Foto: B4BSCHWABEN.de

Der Non-Food-Discounter Action wird Teil der Unternehmenslandschaft in Augsburg. Alles über die anstehende Eröffnung und darüber, welche Ziele das Unternehmen auf langfristige Sicht verfolgt.

Am 23. Juli sowie am 11. August eröffnet der Non-Food-Discounter Action zwei Filialen in Augsburg. Den Anfang macht der Standort in der Friedbergerstraße 47 in Augsburg-Spickel. Dieser bietet eine Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern. Im August öffnet dann die 1.000 Quadratmeter große Filiale in Augsburg-Hammerschmiede an der Neuburgerstraße 217. An beiden Standorten finden Kunden künftig über 6.000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien. Das Verkaufssortiment umfasst Dekorationsartikel, Heimwerkerbedarf, Spielzeug, Multimedia, Haushaltswaren, Garten- sowie Outdoorartikel und Produkte aus der Körperpflege. Aber auch Mode und Heimtextilien finden sich in den Filialen.

Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich nach eigenen Angaben über die neuen Filialen: „Die beiden Standorte erfüllen alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Die Standorte sind zudem sehr gut erreichbar und zeichnen sich durch die zentrale Lage aus.” Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9.00 bis 20.00 Uhr.

Das international agierende Unternehmen betreibt über 445 Filialen in Deutschland. „Mit den Eröffnungen in Augsburg setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen“, erklärt Großner. Die Produktphilosophie des Non-Food-Discounters erläutert er wie folgt: „Für uns steht das Einkaufserlebnis unserer Kunden im Vordergrund. Wir bieten ein überraschendes, abwechslungsreiches Sortiment und überzeugen mit äußerst niedrigen Preisen.”

Action übernimmt Verantwortung

Das Unternehmen Action arbeitet nach eigenen Aussagen beständig an der Verbesserung seiner Produkte, der Lieferkette und der Klimabilanz. Im Fokus der strategischen Ausrichtung stehen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das betrifft sowohl das Sortiment als auch die Gestaltung der Filialen. Alle Action Märkte werden bis Ende 2022 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben. Im Jahr 2021 wurden bereits 70 Prozent der Holzprodukte und 86 Prozent der Baumwollprodukte aus nachhaltigen Quellen bezogen. Action hat zudem festgelegt, bis Ende 2022 die Verpackungen aller Eigenmarken recyclingfähig zu machen.