Initiative für Klimaneutralität

Thema der Woche

Die Region Augsburg soll mit der Initiative A³klimaneutral Vorreiterregion werden – Unternehmen machen sich auf den Weg zur Klimaneutralität. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH/Christian Strohmayr

Zusammen mit dem Partner KUMAS Umweltnetzwerk werden eine CO2-Bilanzierung und Maßnahmenberatung kombiniert mit Netzwerkveranstaltungen und fachlichen Impulsen angeboten. Erste Unternehmen sind bereits auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030.

Klimaneutral in A³

Bis 2030 sollen regionale Unternehmen bei der Mission zur Klimaneutralität begleitet werden. „Mit A³ klimaneutral wollen wir vor allem zwei Dinge erreichen: den Unternehmen in der Region einen gemeinsamen und begleiteten Weg anbieten, klimaneutral zu werden, sprich CO2-Emissionen einzusparen, und gleichzeitig einen gemeinsamen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Footprint in der Region Augsburg zu leisten. Und nicht zuletzt gewinnen die teilnehmenden Unternehmen in der Region an Reputation – auch bei gefragten Fachkräften“, sagt Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH.

Beim Pressegespräch im Mai 2022 zum Start von A³ klimaneutral waren sich die Partner einig: Wir müssen jetzt gemeinsam Klimaneutralität in der Region vorantreiben. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Dabei will die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in A³ mit zielgerichteter Kommunikation größtmögliche Transparenz in Sachen CO2-Reduzierung erzeugen und den Netzwerkaufbau fördern. Das Programm wird zusammen mit dem Partner KUMAS Umweltnetzwerk durchgeführt: „Energieeffizienz, Umweltmanagement, Kreislaufwirtschaft oder Ressourceneffizienz sind wichtige Bereiche, die wir mit Expertise unterstützen können“, sagt Thomas Nieborowsky, Geschäftsführer vom KUMAS Umweltnetzwerk. Es werden aber auch weitere Partner aus der Region eingebunden, wie die beiden Wirtschaftskammern oder das Bayerische Landesamt für Umwelt, um die Aktivitäten und zum Teil kostenlosen Angebote gemeinsam für die Unternehmen sichtbar und nutzbar zu machen.

Erste Mitglieder sind auf dem Weg – 100 sollen es dieses Jahr werden

Bereits im Mai 2022 wurde die Initiative zusammen mit den kommunalen Spitzen der Region ins Leben gerufen – nun füllt sich die Initiative A³ klimaneutral mit Leben. Aktuell sind über 15 Mitglieder der Initiative beigetreten: unter den Vorreitern waren Quantron AG, Augsburg Innovationspark GmbH und SYNCPILOT GmbH. Die Augsburg Innovationspark GmbH hat als erstes Mitglied die CO2 Bilanz fertiggestellt und Geschäftsführer Wolfgang Hehl war erstaunt darüber, dass „selbst ein hochmodernes Gebäude wie das Technologiezentrum Augsburg unter Berücksichtigung aller Verbräuche einen bemerkenswerten CO2-Fußabdruck hat“.

Vor-Ort-Begehung bei der Augsburg Innovationspark GmbH mit dem Dienstleister für die CO2-Bilanzierung und Beratung, ECA Concept. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Die CO2-Bilanzierung wird vom fachlichen Dienstleister ECA Concept für die Mitglieder der Initiative A³ klimaneutral durchgeführt. In dieser wurden für das Technologiezentrum machbare Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt, sodass Wolfgang Hehl sich noch für dieses Jahr die Erweiterung der PV-Anlage, das Austauschen von Leuchtmitteln und Veränderungen in der Steuerung der Haustechnik, als Ziel gesetzt hat. Auch die anderen Mitglieder haben bereits ihren Bilanzbericht erhalten oder ermitteln derzeit ihre Bilanz und gehen damit einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität 2030. So auch die Initiatoren von A³ klimaneutral, die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH und deren Förderverein. Das Unternehmen beschäftigt sich aktuell mit dem aus der Bilanz resultierenden Maßnahmenkatalog. Viele weitere Unternehmen haben ihr Interesse an eine Mitgliedschaft bekundet – mindestens 100 Mitglieder sollen es werden, das ist das Ziel.

Wer kann Teil der Initiative werden?

Sowohl Unternehmen jeder Branche und Größe als auch Kommunen und Institutionen können Teil dieser Initiative werden und sich bilanzieren lassen, um bis 2030 ein klimaneutraler Betrieb in einer klimaneutralen Region zu sein. Binnen 8-12 Wochen kann der Bilanzbericht vorliegen und wird jedes Jahr neu erstellt. Gerade die persönliche Betreuung ist ein wichtiger Faktor bei der Validierung der Daten – der Bilanzbericht ist durch den externen Dienstleister auch verifiziert.

Vor-Ort-Begehung bei der Augsburg Innovationspark GmbH mit dem Dienstleister für die CO2-Bilanzierung und Beratung, ECA Concept. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Dank der Premium Sponsoren der Initiative A³ klimaneutral, der Stadtsparkasse Augsburg und der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, konnte die Initiative erfolgreich auf den Weg gebracht werden. Zudem wird sie von ILZHÖFER Inh. Walch GmbH & Co. KG unterstützt. Die Unterstützer sichern die Weiterentwicklung der Initiative und geben ihr Knowhow auch an das Netzwerk weiter.

Alle Informationen finden Sie hier.