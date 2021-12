A³ Förderverein stellt seinen Vorstand neu auf

Auf der digitalen Mitgliederversammlung des Fördervereins der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e.V. am 29. November 2021 wurde der Vorstand neu gewählt. Neben drei neuen Gesichtern wurden dabei auch langjährig aktive Vorstände im Amt bestätigt. Abschied nahmen die Mitglieder vom bisherigen 1. Vorsitzenden Dr. Walter Eschle. Seine Nachfolge tritt Wolfgang Tinzmann als Vorstand der Stadtsparkasse Augsburg an.

Die Vorstandswahl beim A³ Förderverein findet alle drei Jahre statt. Eschle legt sein Amt als 1. Vorsitzender nach 12 Jahren nieder. Er leitete den Verein seit dessen Gründung im Sommer 2009. Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH und des A³ Fördervereins, dankte Dr. Eschle für seine Leistungen: „Sie haben uns in all den Jahren mit Herzblut unterstützt und waren stets ein engagierter Partner, auf den unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die Unternehmen in der Region bauen konnten.“ Dr. Walter Eschle verlässt zwar den Vorstand, aber nicht den A³ Förderverein. Er wurde von den Mitgliedern zum ersten Ehrenmitglied gewählt. Karl Moser, der Senior des Vereinsvorstandes, verabschiedete Dr. Walter Eschle mit einer Laudatio und einem Geschenk.

Die Vorstände des Fördervereins der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e.V. kommen mehrfach jährlich zusammen. Dabei repräsentieren die Interessen der Mitglieder des Fördervereins. Zudem beraten sie die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH bei der Ausrichtung ihrer Aktivitäten. Ebenso wird über die Verwendung der Fördermittel entschieden. Die Summe der Mitgliedsbeiträge beläuft sich 2022 auf rund 168.000 Euro. Im Jahr 2021 wurden etliche Projekte der Regio Wirtschaft und weiterer regionaler Initiativen unterstützt. Dazu zählt unter anderem der Technologietransfer-Kongress, Lifeguide e. V und A³ klimaneutral.

Über 180 Unternehmen unterschiedlichster Größe und aus den verschiedensten Branchen bilden zusammen den Förderverein der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH e.V. Auch im Jahr 2021 erhielt der Förderverein weiteren Zuwachs, der Vorstand durfte insgesamt 18 neue Unterstützer begrüßen. Der neu gewählte 1. Vorsitzende des A³ Fördervereins, Wolfgang Tinzmann, wandte sich an die Mitglieder: „Danke an Sie alle, dass Sie mit viel Leidenschaft und Engagement den Wirtschaftsraum Augsburg unterstützen. Dass der Standort sich so dynamisch entwickelt und so stark und zukunftssicher aufgestellt ist, ist auch Ihr Verdienst.“