2.000 Gäste feiern beim Augsburger Presseball 2022

Ballnacht

Der Große Saal des Augsburger Presseballs 2022. Foto: B4BSCHWABEN.de

Der Augsburger Presseball findet an diesem Samstagabend wieder im Kongress am Park statt – es ist der 48. Presseball der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen begrüßte die rund 2000 Gäste wegen der zweijährigen Corona-Pause mit einem "Hello Again". Dabei hieß sie Ehrengast Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und zahlreiche weitere bekannte Besucher willkommen.

Augsburger Presseball 2022 Previous Next 2.000 Gäste feierten eine rauschende Ballnacht im Kongress am Park. Foto: B4BSCHWABEN.de

Ein Abend mit Herz

Es soll ein Abend mit Herz werden, so Holland. Der Benefizgedanke steht beim Augsburger Presseball im Vordergrund. Die Spendenerlöse aus der Tombola kommen in diesem Jahr wieder der Stiftung Kartei der Not zugute, so auch der Betrag aus der Versteigerung des Bildes "Herzenstraum" von Stefan Szczesny. "Die Kartei der Not ist gerade in Krisenzeiten ein wichtiger Anker für viele Menschen in der Region", so Holland, "Mitmenschlichkeit und Solidarität mit den Schwächeren sind wichtiger denn je." Auch Markus Söder betonte die Bedeutung des Presseballs in seiner Begrüßung.

"Augsburg ist heute die Hauptstadt Bayerns"

"Die Menschen wenden viel Kraft auf, um andere in dieser Krise zu unterstützen. Heute können wir selber Kraft tanken, um andere auch weiterhin unterstützen zu können." Der Augsburger Presseball sei in Bayern etwas Besonderes. München habe so einen Ball nicht zu bieten. "Augsburg ist heute die Hauptstadt Bayerns", so Söder.

Der Stargast diesen Abend ist Österreichs angesagter DJ, Parov Stelar. Er hat bereits 2019 den Großen Saal des Augsburger Presseballs zum Tanzen gebracht.