Züblin realisiert Außentragwerk am Flughafen München

Das Außentragwerk der Airport Academy auf dem Lab Campus am Flughafen München steht: Innerhalb von sieben Monaten errichtete Züblin mit Standort in Aichach die neue Stahlbeton-Konstruktion. Züblin ist dabei für den veredelten Rohbau von zwei Gebäuden auf dem Lab Campus verantwortlich: den LAB 48 und der Airport Academy.

Der Neubau hat eine Fläche von rund 14.500 Quadratmetern. Darin beinhaltet er unter anderem Büro- und Konferenzräume sowie eine Lobby. Die Form des Airport Academy-Tragwerks im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss orientiert sich an den Startbahnen und Rollwegen des Flughafens aus der Vogelperspektive. Das zwei-geschossige Betonfachwerk, das einen weiteren Baukörper mit drei Ebenen trägt, soll dabei das Markenzeichen des Gebäudes sein – und nach einer Einschätzung von Züblin das optische Highlight des Gebäudes darstellen.

Darüber hinaus besteht das Tragwerk aus einer Stahlbetonkonstruktion mit Flachdecken auf Stützen und aussteifenden Stahlbetonwänden. Die Zentrale Technik der Strabag-/Züblin-Gruppe erarbeitete die komplette Tragwerksplanung. Das Züblin-Team der Direktion Bayern war für die Ausführung verantwortlich und erstellte die Konstruktion aus Ortbeton.

Verarbeitet wurden auf der Baustelle insgesamt rund 153 Tonnen Stahl und rund 540 Kubikmeter Beton. Nun steht für die Züblin-Direktion Bayern in den kommenden rund 1,5 Jahren die Fertigstellung des Rohbaus bis Ende 2021 und die Gesamtfertigstellung und Inbetriebnahme der Airport Academy für Anfang 2023 an. Die Bauarbeiten am Bürogebäude „LAB 48“ schreiten ebenfalls zügig voran: Im März 2021 stellte Züblin den Rohbau fertig. Gesamtfertigstellung und Inbetriebnahme sollen im ersten Quartal 2022 erfolgen, meldete das Unternehmen.