Aichacher Züblin Timber GmbH gewinnt TOP-100 Siegel 2021

Die Züblin Timber GmbH aus Aichach hat das TOP 100-Siegel 2021 verliehen bekommen. Mit dieser Auszeichnung ehrt die compamedia GmbH gemeinsam mit ihrem Mentor Ranga Yogeshwar jährlich die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. Nach Angaben des Auslobers ist Top 100 der einzige Wettbewerb in Deutschland, der Innovationsmanagement auszeichnet. Züblin Timber hat sich in diesem Jahr erstmals dem Vergleich mit vielen anderen qualifizierten Unternehmen gestellt. Punkten konnte Züblin Timber demnach vor allem durch den Einsatz von Robotik und Laserverfahren im Holzbau sowie dem Sonderschalungsbau, etwa für die Kelchstützen am neuen unterirdischen Durchgangsbahnhof in Stuttgart.

Die feierliche Preisverleihung des Siegels findet am 26. November 2021 statt: Dann kommen nach derzeitigem Stand alle Preisträger des aktuellen TOP 100-Jahrgangs zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Dieser begleitet aös Wissenschaftsjournalist den Wettbewerb bereits seit zehn Jahren. Außerdem werden bei der Preisverleihung drei der prämierten Unternehmen – in Abhängigkeit ihrer Beschäftigtenzahl – zu den „Innovatoren des Jahres“ gekürt. Andreas Amorth, Prokurist bei Züblin Timber, zeigte sich stolz über die Auszeichnung: „Der Wettbewerb macht nicht nur deutlich, welches innovative Potenzial in uns steckt, sondern wie viel wir davon im Holzbau bereits zur Anwendungsreife entwickelt haben.“

Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Innovationswettbewerbs TOP 100, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team die Innovationskraft erfolgreicher deutscher Mittelstandsunternehmen. Die Forscher legten hierfür rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien zugrunde: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Kern geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. Und darum, ob und wie sich die entsprechenden Lösungen am Markt durchsetzen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es bei dieser Runde zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht wurde.

Züblin Timber ist eine Tochtergesellschaft der Stuttgarter Ed. Züblin AG und agiert im Holzingenieurbau. In Aichach arbeitet das Unternehmen im Bereich Entwicklung, Produktion, Lieferung und Ausführung von Holzbausysteme. Zum Portfolio zählen etwa einfachen Tragwerken, sowie komplexer Ingenieurholzbau bis hin zur schlüsselfertigen Bauausführung.