Weka Media aus Kissing gewinnt Award für Social Media Akademie

Die Social Media Akademie (SMA) gehört zu den beliebtesten Fernschulen Deutschlands, das wurde Anfang April in einer Pressemeldung veröffentlicht. Auch in diesem Jahr wurde der Akademie zur beruflichen Online-Weiterbildung in digitaler Kommunikation und digitalem Marketing vom Bewertungsportal Fernstudium-Check der Award „Top-Fernschule 2021" verliehen.

Digitales Lernen hat Wachstum erfahren

Das Digitale Lernen hat in Deutschland in den letzten Jahren einen massiven Schub erfahren. Das Angebot an Fernstudiengängen und Weiterbildungen, die von Zuhause aus belegt werden können, sei außerdem sehr groß. Aber nur 34 Anbieter wurden im Fernschulen-Ranking 2021 von Fernstudium-Check gelistet. Mit dabei, die SMA: Mit einem Scorewert von 4,5/5 und einer Weiterempfehlungsquote von 98 Prozent habe sie die strengen Kriterien erfüllt.

Das Weka Media Verlagsgebäude in Kissing. Foto: Weka Media

Anfang des Jahres 2010 habe die SMA als erste, rein virtuelle, Online-Akademie im deutschsprachigen Raum begonnen und habe sich auf dem Weiterbildungsmarkt inzwischen zu einer festen Institution etabliert. Seitdem haben über 5.500 Absolventen die Kurse der Social Media Akademie erfolgreich durchlaufen und einen ZFU-zertifizierten Abschluss zum Social Media-Manager, Online-Marketing-Manager und E-Commerce-Manager erworben. Dabei erfolge das Lernen zeitlich und örtlich flexibel, selbstbestimmt und im kollaborativen Austausch mit anderen Teilnehmern in Online-Lerngruppen – stets persönlich begleitet von Tutoren.

In diesen Kategorien hat die SMA gut abgeschnitten

„Wir freuen uns außerordentlich über die Auszeichnung zur TOP-Fernschule 2021“, sagt Michael Klamerski, Leiter der Social Media Akademie bei Weka Media, „denn sie zeigt uns, dass unsere Teilnehmer und Absolventen zufrieden mit uns sind und dass wir dementsprechend nachhaltig etwas richtig machen. Ganz herzlichen Dank für dieses Lob.“

Bereits 2018, 2019 und 2020 hatte die SMA die Auszeichnung erhalten. Sehr gute Noten erhalte die SMA auch diesmal in den Kategorien „Flexibilität“, „Digitales Lernen“ und „Studieninhalte“. Besonders schätzen die Teilnehmer laut der Auszeichnung zudem die intensive „Betreuung“ bei der SMA. „Gerade im heutigen digitalen Zeitalter sei dieser Serviceaspekt ein ganz entscheidender Faktor für die Professionalität und den Erfolg der Ausbildung bei der SMA – neben der technischen, inhaltlichen und didaktischen Qualität der Lehrgänge“, betont Klamerski.

Im März wurde verkündet: Bereits zum 11. Mal hat die Jury des eLearning Journals die in Fachkreisen bekannte Auszeichnung „eLearning Award“ verliehen. Auch hier hat das Unternehmen aus Kissing abgeräumt.