Kassensystem der Softtec GmbH als Lösung des Jahres ausgezeichnet

Easy2Bon, ein Kassensystem der bayerisch-schwäbischen Softtex GmbH wurde ausgezeichnet. Auslober ist der Callwey Verlag in Zusammenarbeit mit dem bdia Bund Deutscher Innenarchitekten, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DEHOGA Bundesverband), der INTERNORGA, Leitmesse für Gastronomie sowie den Medienpartnern AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomiezeitung, SALON und dem Architekturmagazin Baumeister.

Das macht eine beste Lösung des Jahres aus

Aufgerufen waren Architekten, Planer und Gastronomen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um ihre besten Arbeiten einzureichen. Die Jury hat in Summe 50 herausragende gastronomische Interior-Design-Konzepte ausgewählt, die in dem nun vorliegenden Jahrbuch Die schönsten Restaurants & Bars 2021 präsentiert werden. Die besten Lösungen des Jahres stehen für besonders gelungenes Design, vorbildliche Produktideen und innovative Technik rund um die Gastronomie-Szene.

Diese Funktionen beinhaltet Easy2Bon

Die Restaurantkassen sind als stationäre oder mobile App-Version erhältlich und haben laut der Jury dank des schlanken, übersichtlichen und einfach zu bedienenden Designs überzeugt. Easy2Bon beinhaltet alle Funktionen, die man für den täglichen Bedarf benötigt, wie zum Beispiel ein grafischer Tischplan, Gangreihenfolge, Splitten von Rechnungen, frei konfigurierbare Artikel, Mehrkassenbetrieb, Schnittstelle zur Hotelsoftware und vieles mehr. Die Kassensysteme werden individuell vorkonfiguriert, sind sofort einsatzbereit, GoBD-zertifiziert und mit einer TSE-Anbindung bereit für die Kassensicherungsverordnung.

Oliver Anschütz, Geschäftsführer der SoftTec GmbH: „Die Auszeichnung unserer Easy2Bon als „Lösung des Jahres“ in der Kategorie Kassensystem erfüllt unser gesamtes Team mit Stolz und Freude. Vor allem die Namhafte Jury, geführt von Frau Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin der DeHoGa, und Herrn Albert Weinzierl, selbst Gastronom und Architekt, zeigt, dass unsere Produkte sowohl in den reinen Fakten, als auch in der Praxis überzeugen.“ Erst Ende des letzten Jahres wurde Anschütz zum neuen Geschäftsführer bestimmt.

Die Easy2Bon Kassensysteme haben den R&B Designaward erhalten und gehören somit zu den Lösungen des Jahres 2021. Foto: Softtec GmbH

Diese Jury bewertet die Projekte



Ingrid Hartges (Hauptgeschäftsführerin DEHOGA); Cornelia Hellstern (Architekturkommunikation und Autorin der Publikation); Veronika Kammerer ( Architektin und Innenarchitektin, Studio lot, Preisträgerin aus dem Vorjahr); Irene Maier (Innenarchitektin und Vizepräsidentin bdia); Anne Petersen (Redaktionsleiterin SALON); Albert Weinzierl (Architekt und Gastronom, Kull & Weinzierl); Holger Zwink (Chef vom Dienst, AHGZ).

Bereits im März letzten Jahres wurde das Unternehmen für seine Produkte ausgezeichnet.

Mehr als 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen



Die SoftTec GmbH entwickelt seit 1986 zahlreiche Marken, die nicht nur Hoteliers zu Gute kommen, sondern auch Unternehmen mit Außendienst- oder Service-Mitarbeitern. Zu diesen Marken zählt die mehrfach ausgezeichnete hotline Hotelsoftware, die bereits in über 3.500 Hotelbetrieben bereits erfolgreich im Einsatz ist. Über Schnittstellen lassen sich alle gängigen Hotelsysteme, von Online-Buchbarkeit, Channelmanagement über Restaurantkassen bis hin zu Checkin-Automaten an das Hotelprogramm anbinden. Als All-in-One-Kassenlösung bietet die SoftTec GmbH Easy2Bon-Registrierkassensysteme als stationäre oder mobile Variante an. Diese werden im Haus nach Kundenwünschen individuell vorkonfiguriert und sind nach Auslieferung sofort einsatzbereit. Das Online-Buchungssystem caesar data ermöglicht ohne Vorkenntnisse oder Schulungen den schnellen Einsatz einer responsiven Online-Buchbarkeit – und das komplett provisionsfrei. Die Gutscheinverwaltung VOUCHER ist die professionelle Gutscheinverwaltung, mit der einfach & sicher Gutscheine online verkauft werden können – komplett provisionsfrei und kostengünstig. Als neues Standbein wird durch die SoftTec GmbH zudem professionelles Web Design für Hotels angeboten. Dabei liegt der Fokus der Websites auf moderner Optik mit allen wichtigen Funktionen auf einen Blick. Die SoftTec GmbH betreut aktuell mehr als 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen.