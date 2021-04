Sonthofener Softtec GmbH mit Doppelgold ausgezeichnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der „Star Award“ wird jährlich vom Magazin „Tophotel“ verliehen. Nach der Abstimmung der Leser steht nun fest, dass die bayerisch-schwäbische Softtec GmbH aus Sonsthofen im Jahr 2021 mit gleich zwei goldenen Sternen ausgezeichnet wird. Sowohl das Gutschein-Tool „Voucher“, als auch das mobile Kassensystem „Easy2Bon mobile“ haben in ihren jeweiligen Kategorien gesiegt und sich somit gegen die Konkurrenten durchgesetzt.

In der Kategorie „Marketing & Vertrieb“ fiel die Wahl der Leser auf das Gutschein-Tool „Voucher“ von der Softtec GmbH. Dabei setzte sich das Tool gegen Konkurrenten wie beispielsweise „Profitroom“ durch. Das mobile Kassensystem „Easy2Bon mobile“ setze sich in der Kategorie „Flexibilität“ durch und wird folglich ebenfalls mit dem goldenen Stern prämiert. „Franke Coffee Systems“ und „Welbilt Deutschland“ haben den zweiten Platz erreicht. Mitte März wurde bereits bekannt, dass das Kassensystem der Softtec GmbH als Lösung des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die Mitarbeiter der Softtec GmbH feiern den Doppelsieg. Foto: Softtec GmbH

Mehr als 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen

Die Softtec GmbH, mit Hauptsitz in Sonthofen, entwickelt seit dem Jahr 1986 Software- und Individuallösungen. In der Hotellerie- und Gastronomiebranche setzen derzeit schon über 5.000 Betriebe auf die Produkte und Dienstleistungen von Softtec. Auch die Direktbuchbarkeit auf der eigenen Homepage (Caesar Data), das Web Design und eine Gutscheinverwaltung für Hotels und Restaurants zählen zum Repertoire des Unternehmens. Zudem wird effizienteres Arbeiten für Außendienst- und Servicemitarbeiter ermöglicht, durch eine Außendienst- Steuerung. Unter der Leitung von Geschäftsführer Oliver Anschütz arbeiten über 40 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst täglich an den Produkten des Unternehmens.