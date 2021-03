Trotz Öffnungsangebot: Warum die Rusch-Kinos geschlossen bleiben

Die acht Cineplex Standorte der KinoGruppeRusch werden vorerst nicht zum offiziell frühestmöglichen Termin ab 22. März öffnen. Dies gab Alexander Rusch von der Inhaberfamilie jetzt bekannt. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Politik beim aktuellen Öffnungsszenario bereits mit einem konkreten und sehr frühen Termin bedacht hat. Zumindest Teile der Kultur können nun auf eine baldige Wiedereröffnung hoffen,“ freute er sich dennoch.

Für seine Branche, nämlich im Segment Kino, erläuterte er jedoch: „Allerdings benötigen die Kinos und natürlich auch der Filmverleih Planungssicherheit, um ein flächendeckendes Angebot an Filmen und Content zu ermöglichen. Ohne Filme kein Kino, ohne Kinos keine Filme, das ist unser Dilemma.“ Deshalb stellte Alexander Rusch eine Prognose für die Zukunft: „Daher macht es für den Markt durchaus Sinn, einen gemeinsamen, deutschlandweiten Öffnungstermin anzupeilen, der jedoch erst mit allen Verbänden und Verantwortlichen abgestimmt werden muss. Auch im Hinblick auf konstant niedrige Inzidenzen, möglichst unter 50, um das Risiko erneuter Schließungen zu minimieren und zumindest alle unsere eigenen Häuser zeitgleich öffnen zu können, lohnt es sich, noch etwas länger zu warten.“

Man hofft bei der KinoGruppeRusch nun auf konstruktive Gespräche der drei großen Branchen-Verbände, die sich auf einen bundesweit einheitlichen Öffnungstermin verständigen möchten. Dieser wird ebenfalls dringend für die konkrete Neuplanung vieler verlegter Filmstarts benötigt, die größtenteils auf Eis gelegt oder in weite Ferne verschoben wurden, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Alexander Rusch sieht die nochmalige Verzögerung pragmatisch. „Wir werden in der Zwischenzeit weiter unsere beliebten Kinosnacks verkaufen und noch einige Renovierungen vorantreiben, um unseren Kinogästen zum Neustart ein rundum perfektes Kinoerlebnis zu ermöglichen, aber natürlich ist die Vorfreude mittlerweile riesengroß und wir können es kaum noch erwarten, wieder tolle Filme auf der großen Leinwand zu sehen.“