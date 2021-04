Cineplex Gruppe erweitert Engagement bei FC Augsburg

Der FC Augsburg erhält Zuwachs in der Sponsorenfamilie: Die Cineplex Kinos erweitern ihr Engagement beim FC Augsburg. Seit 2019 unterstützt der Marktführer im deutschen Kinosektor die Fuggerstädter und ist nun auch als Supplier des FC Augsburg aktiv. Die Cineplex-Gruppe ist ein Zusammenschluss wirtschaftlich eigenständiger Kinounternehmen, zu denen auch die KinoGruppeRusch mit ihren aktuell neun Cineplex-Kinos an den Standorten Aichach, Amberg, Fürth, Germering, Königsbrunn, Leipzig, Meitingen, Memmingen und Penzing gehört.

Die Partnerschaft, die von SPORTFIVE vermittelt wurde, umfasst neben den Partnerrechten als Supplier, Business Seats im VIP-Bereich sowie eine Auswahl an digitalen Werbeleistungen. Sichtbar werde die Zusammenarbeit zukünftig auch durch gemeinsame Vor-Ort-Aktivitäten in ausgewählten Kinos in der Region. So soll das Spieleland am Standort Meitingen in Kürze im FCA-Design erstrahlen.

Bekenntnis zum FC Augsburg

„Wir freuen uns sehr, dass sich die KinoGruppeRusch in diesen durch die Corona-Pandemie für alle herausfordernden Zeiten mit einer offiziellen Partnerschaft zum FCA bekennt. Begonnen hat die Kooperation bereits 2019 im Rahmen der FCA KidsClub-Weihnachtsfeier, die im Kino in Meitingen stattfand. Mit weiteren gemeinsamen Aktionen soll die Partnerschaft vor allem für unsere Fans und Kinobesucher erlebbar werden“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Alexander Rusch von der Inhaber Familie der Kinogruppe Rusch betont: „Gerade als lokal ansässiges Familienunternehmen, ist es uns besonders wichtig, unsere Verbundenheit mit der Region zu zeigen und das gemeinsam mit einem starken Partner wie dem FCA. Trotz der aktuellen Einschränkungen, blicken wir positiv in die Zukunft und freuen uns schon jetzt auf viele Synergieeffekte und tolle Aktionen, die über die rein digitale Zusammenarbeit hinaus gehen und die wir im Rahmen unserer Kooperation langfristig aufbauen möchten.“

Positives Signal für die Zukunft

Simon Wortmann, Senior Director SPORTFIVE, fügt an: „Die Partnerschaft zwischen Cineplex und dem FC Augsburg ist ein positives Signal, dass auch Unternehmen, die von den pandemiebedingten Einschränkungen besonders stark betroffen sind, möglicherweise dennoch zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Die digitalen Plattformen des FC Augsburg bieten gerade jetzt das passende Umfeld zur Steigerung der Unternehmensbekanntheit, Kommunikation der Angebote in der Zielgruppe und verhelfen bei der positiven Imagebildung – ganz so, wie es Cineplex beim FCA zielgerichtet einsetzt.“

Doch die Kinos der KinoGruppeRusch, in Aichach, Meitingen oder Königsbrunn etwa, bleiben aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen.