KinoGruppeRusch eröffnet Freiluftkino in Stadtbergen

Am nächsten Wochenende kommt der Sommer zurück. Nach dem Autokino in Königsbrunn, haben die Cineplex-Betreiber nun bereits das nächste Projekt am Start: Am kommenden Donnerstag öffnet das neue Freiluftkino in Stadtbergen zum ersten Mal seine Pforten. „Das „Sommerkino im Gartenhallenbad“ konnten wir nur durch die tolle Unterstützung der Stadt Stadtbergen so schnell und unbürokratisch umsetzenden“, sagte Susanne Schubert, Marketingleiterin der KinoGruppeRusch. Man möchte den Menschen in diesem Sommer, den viel mehr als sonst zuhause verbringen, ein attraktives Angebot machen, erklärte sie außerdem. Da kam die Idee auf, die großzügige Liegewiese, die momentan für den eingeschränkten Badebetrieb kaum genutzt wird, in ein temporäres Freiluftkino umzuwandeln und die Ferienwochen unter freiem Himmel zu bespielen.

Sechs Wochen Spielzeit

Gespielt wird vom 6. August bis zum 6. September, immer von Donnerstag bis Sonntag. Das Eröffnungswochenende beginnt mit den drei Filmen „Leberkäsjunkie“, „Little Woman“ und „Le Mans 66“. Der Kiosk im Bad wird dazu auch am Abend geöffnet bleiben und Verpflegung stellen. Einlass ist ab 20.00 Uhr, Filmbeginn nach Sonnenuntergang. Parkplätze stehen am Bad zur Verfügung.

