Das sind die neuen Gesichter der Juzo-Geschäftsleitung

Seit dem ersten April 2022 hat die Julius Zorn GmbH den Kreis der erweiterten Geschäftsleitung mit drei seit Jahren erfolgreichen und bewährten Mitgliedern der Juzo-Familie verstärkt.

Das sind die drei neuen Personalien

Neben der Geschäftsführerin Annerose Zorn-West und den Geschäftsführern Uwe Schettler und Jürgen Gold werden in Zukunft Hildegard Wittkopf, Roger Willms und Christian Brandstetter für die Geschicke des Hilfsmittelherstellers mit verantwortlich zeichnen und erhalten daher Prokura.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Hildegard Wittkopf, Bereichsleitung Finanzen, ist Bilanzbuchhalterin, Steuerfachwirtin und Steuerberaterin und seit 2003 bei Juzo, zunächst im Bereich Bilanzbuchhaltung und Konzernrechnungslegung. Seit 2018 hat sie die Bereichsleitung Finanzen inne. Wittkopf zeigt, dass Karriere auch mit Kindern möglich ist, gerade in einem Familienunternehmen wie Juzo, das Vereinbarkeit von Familie und Beruf groß schreibt.

Roger Willms als ehemaliger Bereichsleiter

Roger Willms ist seit vier Jahren bei Juzo als Bereichsleiter Strategie tätig und verantwortet dort die Bereiche Marketing, Juzo-Akademie und Produktmanagement. Seit 2019 ist er zudem Vorsitzender der „Gütezeichengemeinschaft Medizinischer Kompressionsstrümpfe e.V.“

Brandstetter ist seit 24 Jahren bei Juzo tätig

Christian Brandstetter, seit 2018 Bereichsleitung Verwaltung und Organisation, ist schon seit 1998 im Unternehmen. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann war er in verschiedenen Abteilungen tätig, bildete sich berufsbegleitend zum Dipl.-Betriebswirt (FH) weiter und war maßgeblich für den Neu- und Erweiterungsbau am Produktionsstandort Aichach mit verantwortlich.

Neue Führung für ein wachsendes Unternehmen

Mit der neuen Führungsriege will Juzo die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen, was durch das Wachstum der Firma in den letzten Jahren notwendig geworden ist. „Mit einem hoch motivierten Team und einem tollen Zusammenhalt sind wir auch in diesen unsicheren Zeiten bestens aufgestellt.“, sagt Hildegard Wittkopf.