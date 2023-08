Schlagmann Poroton unterstützt Projekt „Baumeister gesucht!“

Nachwuchs in der Baubranche

Schlagmann Poroton unterstützt ein Projekt der Bayerischen Bauwirtschaft, um mehr Nachwuchs für die Baubranche zu rekrutieren. Zusammen mit dem langjährigen Partner Kainzmaier Bau aus Teising, unterstützen sie das das Projekt „Baumeister gesucht! Harry Hammer und Nicki Nagel auf Tour“. Durch die Initiative sollen Kinder schon in Kindertagesstätten, mit Berufen aus dem Handwerk bekannt gemacht werden.

Handwerk spielerisch näherbringen

In der Baubranche gibt es viel berufliche Perspektive und breit gefächerte Berufe, der Branche fehlt es derzeit allerdings an engagiertem Nachwuchs. Durch das Projekt soll schon den Kleinsten ein Einblick in die Bauwelt gegeben werden. Dafür besuchen die Protagonisten „Nicky Nagel“ und „Harry Hammer“ Kindertagesstätten und bringen den Kindern das Handwerk auf spielerische Weise näher. Johannes Edmüller, Geschäftsführer von Schlagmann, überreichte der Kindertagestätte St. Franziskus in Teising dafür 120 Miniziegelbausätze. Die Kinder durften sich mit den Ziegeln, Mörtel und Maurerkelle noch vor Ort ausprobieren. Außerdem wurden die Erzieherinnen darin geschult, das Bauhandwerk kindergerecht zu vermitteln und erhielten Unterstützung im Umgang mit Hammer, Säge und Maurerkelle.

„Wir möchten den Kindern frühzeitig die Begeisterung für das Bauhandwerk vermitteln und ihnen zeigen, wie viel Spaß es macht, etwas mit den eigenen Händen zu bauen. Mit der Aktion 'Baumeister gesucht!' schaffen wir die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachwuchsgewinnung und setzen gleichzeitig ein positives Zeichen für das Image des Bauhandwerks.“, sagt Johannes Edmüller.

Unterstützung der Baubranche

Finanziert wurden die Ziegelbaukästen von der Schlagmann-Edmüller-Stiftung, die sich seit vielen Jahren für die Berufsausbildung junger Menschen im Maurerhandwerk einsetzt. „Seit über 10 Jahren unterstützen wir Absolventinnen und Absolventen mit Geld- und Sachspenden. Über 700 Maurergesellen, Meister und Bautechniker konnten seit Gründung der Stiftung schon gefördert werden.“, erklärt Erdmüller, der auch der Stiftungsgründer ist. Die Aktion „Baumeister gesucht“, unterstützt die Branche außerdem über dieses Projekt hinaus. Die Bayerische Bauwirtschaft stellt Bildungseinrichtungen Baumeister-Pakete mit Werkbänken, Werkzeugen und Handbüchern bereit.