Reso Oberflächentechnik aus Mering in Brüssel geehrt

Die Zusammenarbeit hat sich gelohnt. Seit einiger Zeit kooperiert Reso Oberflächentechnik aus Mering mit diversen Forschungseinrichtungen und Papierunternehmen. Entstanden ist dabei ein elektrisch leitendes Papier aus recycelten Kohlenstoff- und Naturfasern herzustellen. Das Verfahren ist inzwischen patentiert. Kooperationspartner waren dabei unter anderem das Umweltinstitut bifa GmbH, die Universitäten Augsburg, Aachen, Karlsruhe und Stuttgart, Composites Unit im TZA, Fraunhofer Institut Augsburg, Helfer Papier in Dachau und zwei weitere Papierfabriken.

Öffentlich präsentiert wurde die Innovation etwa 2016 in Form einer Kohlenstoff-Papier-Verbundwerkstoff–Wand während der Carbon-Ausstellung im staatlichen Textil- und Industriemuseum TIM Augsburg dar. Kurze Zeit später fand das Produkt als weltdünnste Flächenheizung sowie als Abschirmung elektromagnetischer Strahlung im europäischen Markt weitere Bekanntheit und Anwendung.

In Brüssel wurde nun ein Kommunikationsmedium – die Green Materials Box - zur Förderung ökologischer Materialinnovationen im Rahmen des Green Deal der Europäischen Union geschaffen. KOHPA, das Produkt aus Mering, ist dabei eine von den ausgewählten fünf europäischen Innovationen. Die Produktaufnahme in diese Box im 4. Quartal 2020 sehen die geschäftsführenden Gesellschafter Walter Reichel und Peter Helfer als Auszeichnung jahrelanger Forschungsarbeit. Dabei konnte Reso Oberflächentechnik damit noch auf eine weitere Kooperation – auf ganz regionaler Ebene – aufmerksam machen. Walter Reichel sagte: „Wir sind außerdem stolz, dass die ökologische Firma BauFritz GmbH in Erkheim unsere Abschirmqualität KOHPAâ - protect in jedes ihrer neu hergestellten Häuser als Strahlenschutz für ihre Kunden installiert!“