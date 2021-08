Das plant die Aichacher WL2 für das laufende Jahr

Der WL2 aus Aichach gelang in den vergangenen drei Jahren der erfolgreiche Verkauf von 200 Wohneinheiten in Bayern. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Einige davon befinden sich auch in Bayerisch-Schwaben.

Verkäufer der Liegenschaften war eine Objektgesellschaft im Firmenverbund rund um die WL2. Trotz der weltweiten Corona-Krise sieht sich die WL2 weiterhin auf Erfolgskurs. Nach einem erfolgreichen und diskreten Globalverkauf von vier Mehrfamilienhäusern im Naherholungsort Murnau am Staffelsee, konnte die WL2 den erfolgreichen Abschluss einer Privatisierungsmaßnahme in der Augsburger Innenstadt, einem weiteren Objekt im Thelottviertel, sowie in Mering zwei Mehrfamilienhäuser verzeichnen.

„Wir freuen uns sehr mit unserem Quartier in Augsburg hochwertige Eigentumswohnung und somit qualitativen Wohnraum am Markt zur Verfügung zu stellen“, sagt Werner Lustig, Geschäftsführer der WL2. „Auch in Zukunft werden wir versuchen in unserer Region weiterhin die Nachfrage nach Wohnraum bedienen zu können. Mehrere spannende und ansprechende Projekte sind bereits in Vorbereitung“, ergänzt er. Die Immobiliengesellschaft WL2 mit Sitz in Aichach agiert als Investor für Bestandsimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Weiterhin ist die WL2 als Vertriebsgesellschaft tätig und betreut zwischenzeitlich ein Gesamtvolumen von über 50 Millionen Euro.