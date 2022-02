Kunzmann Mitarbeiter feiert 50-jähriges Betriebsjubiläum

Mustapha Salmi feiert sein Gold-Jubiläum bei der Firma Kunzmann in Dasing. Damit arbeitet er bereits seit fünf Jahrzehnten für das Unternehmen. Dass sein Arbeitgeber den Begriff Familienbetrieb wörtlich nimmt, beweist Salmis Geschichte in dem Unternehmen.

Der gebürtige Tunesier lernte die Unternehmensgründer Karola und Rudolf Kunzmann 1971 während ihres Urlaubes in seinem Heimatland kennen. Sie versprachen ihm eine sichere Anstellung und gute Arbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen. Daraufhin kam Salmi im Jahr 1972 nach Bayern. Im Betrieb in Dasing startete er dann zunächst als Lagerarbeiter. Bis zu seinem Renteneintritt leitete er schließlich den hauseigenen Getränkemarkt, in dem er auch heute noch regelmäßig aushilft.

„Mustapha gehört zu uns, seit ich denken kann, und er ist uns allen sehr ans Herz gewachsen“, sagt Jürgen Kunzmann, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Natalie in zweiter Generation führt. „Und vielen unserer Kunden geht es ebenso. Er kennt ihre Vorlieben, ist stets äußerst freundlich und hilfsbereit und so ein ganz besonderer Teil unseres Teams. Dank solcher loyalen Mitarbeiter wie Mustapha sind wir im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Familienbetrieb.“ Deshalb ehrten Natalie und Jürgen Kunzmann Mustapha Salmi bei einer kleinen Feierstunde für seine Treue sowie seinen unermüdlichen Einsatz mit einer Urkunde und einem persönlichen Geschenk.