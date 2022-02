Kunzmann aus Dasing gehört zu den „Top 100“ Unternehmen

Ausgezeichnete Innovationsarbeit: Die Kunzmann Weinkellerei-Mineralbrunnen- Fruchtsaft GmbH & Co. KG aus Dasing hat bei der 29. Runde des Wettbewerbs Top 100 als Ideenschmiede überzeugt und dafür das Top 100-Siegel 2022 verliehen bekommen. Am 24. Juni wird die Firma Kunzmann für diese Leistungen zusätzlich vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.

Kernstück des Innovationswettbewerbs Top 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, bei dem der Wissenschaftler Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team im Auftrag von Compamedia mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien ermitteln. Im Grundsatz geht es in der Top 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines untersuchten Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind.

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr, bestätigt sie doch unser starkes Engagement hinsichtlich Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Innovationsmaßnahmen“, sagt Jürgen Kunzmann, Inhaber des Unternehmens. „Bei diesem Wettbewerb geht es nicht um ein spezielles Produkt oder eine einzelne Leistung, sondern um das große Ganze: die Innovationsfähigkeit unseres gesamten Unternehmens bei gleichzeitiger Verantwortung für Umwelt und nachfolgende Generationen.“ Und Geschäftsführerin Natalie Kunzmann fügt hinzu: „Mit unserer zertifizierten klimaneutralen Produktion haben wir als klassisches Familienunternehmen bewiesen, dass sich Tradition und Moderne nicht ausschließen, sondern vielmehr zu Weitsichtigkeit und Innovationsbereitschaft führen.“

Am 24. Juni treffen sich in Frankfurt am Main die Top-Innovatoren des Jahrgangs 2022 zur offiziellen Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit. Dort erhalten Natalie und Jürgen Kunzmann dann auch die entsprechende Trophäe aus den Händen des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, der den Innovationswettbewerb seit elf Jahren als Mentor begleitet.

Unter dem Dach der Firmengruppe Kunzmann vereinen sich die Unternehmen Kunzmann Weinkellerei, Albertus Quelle Mineralbrunnen und Kela Natursäfte. Der im Wittelsbacher Land bei Augsburg ansässige Betrieb beschäftigt 70 Mitarbeiter und füllt jährlich knapp 60 Millionen Flaschen Mineralwasser, Weine, Glühweine und hochwertige Fruchtsäfte.