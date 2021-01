Kunzmann aus Dasing ehrt Mitarbeiter für Firmenjubiläum

Ralph Litter ist bereits seit 20 Jahren beim Dasinger Unternehmen Kunzmann. Das Jubiläum wurde Anfang des neuen Jahres 2020 mit einer kleinen Feierstunde geehrt.

Ralph Litters Anteil in der Kunzmann-Firmengeschichte Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit der Apfelschorle der Albertus Quelle fing alles an: Als Jürgen Kunzmann im Herbst 2000 die KELA Obstkellerei mit Sitz in Hurlach kaufte, für die er bereits Apfelschorle abfüllte, benötigte er einen neuen Verkäufer für die Saftspezialiäten. Er fand ihn in Ralph Litter, einem Vertriebsprofi bei einem seiner Handelspartner, und engagierte den damals 36-Jährigen zum Jahresbeginn 2001. Seit der Firmensitz nach Dasing umgesiedelt wurde und die Marke KELA mit Kunzmann verschmolz, vertreibt Ralph Litter von dort aus das gesamte Getränkeportfolio. Als Gebietsverkaufsleiter berichtet er an den Gesamtvertriebs- und Marketingleiter, Markus Hermanns. Litter gilt als äußerst zuverlässig und loyal und genießt daher einen sehr vertrauensvollen und anerkennenden Ruf sowohl intern als auch extern bei den Kunden.

„Verbundenheit und Zugehörigkeit zum Unternehmen“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Während einer kleinen Feierstunde zu Beginn des neuen Jahres 2021 erhielt Herr Litter von Natalie und Jürgen Kunzmann eine entsprechende Urkunde. „Wir gratulieren Ralph Litter ganz herzlich zu seinem 20-jährigen Jubiläum und danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz“, sagt Jürgen Kunzmann, Inhaber der gleichnamigen Firmengruppe. „Seine persönliche Verbundenheit und das Zugehörigkeitsgefühl zu unserem Unternehmen unterstreichen das familiäre Miteinander, das wir mit allen unseren Angestellten pflegen und das unsere Unternehmensphilosophie ausmacht.“ Und seine Frau Natalie Kunzmann ergänzt: „Durch sein freundliches und liebenswürdiges Wesen ist unser Herr Litter nicht nur ein besonders wertvoller Mitarbeiter, sondern auch ein sehr wertvoller Mensch.“

Über die Kunzmann Firmengruppe Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Unter dem Dach der Firmengruppe Kunzmann vereinen sich die Unternehmen Kunzmann Weinkellerei, Albertus Quelle Mineralbrunnen und KELA Natursäfte. Der im Wittelsbacher Land bei Augsburg ansässige Betrieb beschäftigt 70 Mitarbeiter und füllt jährlich rund 60 Millionen Flaschen Mineralwasser, Weine, Glühweine und hochwertige Fruchtsäfte.