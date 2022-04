KlimaShop! Wurde als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert

„Wir sind Umweltpioniere und haben unseren Nachhaltigkeitsansatz von First Climate auf Herz und Nieren prüfen lassen. Das Ergebnis macht uns ein wenig stolz: KlimaShop! gleicht alle unvermeidbaren Kohlenstoffdioxid-Emissionen aus der Geschäftstätigkeit durch Investitionen in Klimaschutzprojekte aus“, freut sich Geschäftsführer Armin Spengler über das First Climate-Zertifikat „Klimaneutrales Unternehmen“. Begleitet wurde die Zertifizierung durch die Expertise des Augsburger Energiehändlers Ilzhöfer.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Verantwortung für die Umwelt

Die KlimaShop! GmbH installiert und wartet Wärmepumpen und Klimaanlagen. Seit langem setzen Armin und Peter Spengler konsequent auf Kohlenstoffdioxid-Vermeidung, heißt es. „Wer Klimaanlagen installiert, der hat auch eine Verantwortung für die Umwelt. Diesen Vorsatz leben wir und haben uns erstmals 2009 als klimaneutral zertifizieren lassen“, sagt Spengler.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bäume absobieren Kohlenstoffdioxid

Im Jahr 2010 haben die KlimaShop!-Chefs Armin und Peter Spengler ihr KlimaWald!-Projekt gestartet. Seitdem lassen sie jährlich etwa 15.000 Quadratmeter Wald in Augsburg, Friedberg und Nicaragua aufforsten – ein Quadratmeter Wald pro installiertem Kilowatt Klimaleistung. “Wälder verlangsamen den Klimawandel, weil jeder Baum Kohlenstoffdioxid absorbiert. Die etwa 160.000 Quadratmeter Wälder, die wir gepflanzt haben, absorbieren jährlich etwa 160 Tonnen des Klimakillers Kohlendioxid“, erzählt Armin Spengler.

Klimaneutrale Firmenzentrale

Neben dem Projekt KlimaWald! haben die Umwelt-Unternehmer eine klimaneutrale Firmenzentrale in Friedberg gebaut. Anfangs betrieben sie das Gebäude nur mit Kohlenstoffdioxid-neutraler, regionaler Wasserkraft, dann installierten sie moderne Photovoltaik-Module auf dem Dach des schwarzen Kubus. Längst produzieren sie mehr Solarstrom als sie verbrauchen und speisen die überschüssige Energie ins Stromnetz ein. Zudem investierte KlimaShop! in einen elektrobetriebenen Fuhrpark.