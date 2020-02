Julius Zorn: „Wir wollen Kunden intelligent mit uns verknüpfen“

Die Redner am A³ Wirtschaftsdialog bei Juzo. Darunter die Geschäftsführer von Juzo Jürgen Gold (dritter von links) und Uwe Schettler (fünfter von links), sowie Andreas Thiel, Geschäftsführer Regio Augsburg Wirtschaft (vierter von links). Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN/ Laura Cedrone

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Doch was bedeutet sie für einzelne Unternehmen? Beim A³ Wirtschaftsdialog bringt die Regio Augsburg ihre Gäste in Unternehmen zusammen, die im Thema Digitalisierung eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Diesmal: Julius Zorn in Aichach.