IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg begrüßt neue Vorsitzende

IHK-Wahlen

Die neue IHK-Regionalversammlung von Aichach-Friedberg. Foto: IHK Aichach-Friedberg

Im Oktober wurde Katrin Krauß-Herkert, CFO und COO der Forum Media Group Merching, bei der konstituierenden Sitzung der IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg zur neuen Regionalvorsitzenden gewählt. Der bisherige Regionalvorsitzende Thomas Sixta trat nicht erneut an und wurde stattdessen zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Sebastian Käuferle, Willi Weißgerber und Michael Appel wird sie im unternehmerischen Ehrenamt in den nächsten fünf Jahren für das Interesse der 11.500 IHK-Mitgliedsunternehmen im Bereich Handel, Produktion und Dienstleistungen eintreten.

Katrin Krauß-Herkert im Präsidium der IHK Schwaben

Für das Präsidium der IHK Schwaben stellt jede Region ein Mitglied. Verbunden mit der Wahl zur Regionalvorsitzenden, kam die Versammlung zu dem Entschluss, Katrin Krauß-Herkert außerdem als Interessensvertreterin der regionalen Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Willi Weißgerber, Inhaber des Altstadtcafé Weißgerber in Friedberg, wurde zu ihrem Stellvertreter gewählt. Die Vollversammlung der IHK Schwaben, die schlussendlich über diesen Vorschlag entscheiden soll, trifft sich am 16.01.2024 in Augsburg.

Wahlergebnisse für die Sitze der Vollversammlung

Die Regionalversammlung Aichach-Friedberg hat außerdem für die IHK-Vollversammlung bereits drei ihrer fünf Sitze vergeben. Aus der Wahlgruppe Handel und Tourismus wurde Willi Weißgerber gewählt. Für die Wahlgruppe Dienstleistungen hat sich die Regionalversammlung neben Katrin Krauß-Herkert außerdem für Tobias Wirth, den Geschäftsführer von flytec IT GmbH aus Friedberg entschieden. Die beiden Industrievertreter werden im schriftlichen Umlaufverfahren gewählt.

So funktioniert die IHK-Wahl:

Vergangenen Juli wählten die wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK aus insgesamt 484 Kandidaten ihre Mitglieder in die elf Regionalversammlungen für die aktuelle Legislaturperiode bis 2028. Das System folgt einer Wahl nach Regionen und Wahlgruppen, bzw. Branchen, um die Deckungsgleichheit der Gremien zur Mitgliederstruktur gewährleisten zu können. In den Regionalversammlungen werden erste Entscheidungen getroffen. Die neu gewählte Vollversammlung tritt als oberste Instanz der IHK auf und trifft sich in dieser Periode das erste Mal am 16. Januar 2024. Die Mitglieder der Vollversammlung bestimmen den Präsidenten der IHK Schwaben, den Präsidiumsausschuss und die elf Präsidiumsmitglieder aus den einzelnen Regionen.