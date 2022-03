Haimer aus Igenhausen feiert 45 Jahre Firmenbestand

Am 1. März 1977 gründeten Claudia und Franz Haimer einen klassischen Lohnfertigungsbetrieb. Zehn Jahre später positionierten sie sich erstmals mit eigenen Produkten am Markt. Heute agiert das Unternehmen als Systemanbieter für das Werkzeugmanagement. Unter anderem hat sich Haimer auf Werkzeugaufnahmen sowie Maschinen im Bereich der Schrumpf- und Auswuchttechnik spezialisiert.

So groß ist Haimer heute Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zum 45. Gründungstag stehen am Stammsitz in Igenhausen mittlerweile rund 500 Mitarbeiter unter Vertrag. Insgesamt zählt das Unternehmen weltweit sogar 800 Beschäftigte. Als aktiver Ausbildungsbetrieb mit mehr als 50 Auszubildenden und einer hohen Übernahmequote, habe sich Haimer sein künftiges Fachkräftepotenzial gesichert und leiste seinen Beitrag zur Weiterbildung junger Menschen sowie zur Zukunftssicherung des Standortes. Mit 15 Vertriebs- und Serviceniederlassungen sei der Hersteller in zerspannungsrelevanten Märkten vertreten.

Weiterhin inländische Herstellung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weil sich der Igenhausener Betrieb zu „Made in Germany“ bekenne, finde die die Produktion und Montage weiterhin ausschließlich innerhalb der deutschen Landesgrenzen statt. Vor fünf Jahren integrierte Haimer die Microset Werkzeugvoreinstelltechnik in die Unternehmensgruppe. Seitdem komplementiert die Haimer Microset GmbH in Bielefeld das Produktportfolio. Dies sei der finale Schritt der Firmengruppe hin zum Systemanbieter für Werkzeugmanagement rund um die Werkzeugmaschine gewesen.

Was für dieses Jahr geplant ist Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nach dem Pandemiejahr 2020 verzeichnete das Unternehmen in 2021 wieder ein starkes Wachstum. Die Bilanz des vergangenen Jahres habe umsatztechnisch an die besten Jahre vor der Corona-Zeit anknüpfen können. Insbesondere sollen Vollhartmetall- und modulare Fräswerkzeuge zum Wachstumstreiber in der Krise geworden sein. Für 2022 plane Haimer auf allen relevanten Fachmessen der Werkzeugmaschinenindustrie vertreten zu sein. So präsentiert sich der Betrieb auf der AMB Stuttgart auf einem 300 Quadratmetern großen Stand in Halle 1. Im Rahmen des 20-jährigen Gründungsjubiläums von Haimer USA werden dort auf über 500 Quadratmetern Trends und Lösungen für den nordamerikanischen Markt gezeigt.