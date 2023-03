Die Gruma Nutzfahrzeuge GmbH ist eine „TOP Company 2023“

Auszeichnung

Sophie Gruber ist die Geschäftsführerin der Gruma Nutzfahrzeuge GmbH. Foto: Gruma

In Zeiten des Personal- und Fachkräftemangels herrscht in vielen Branchen ein starker Talentwettbewerb. Bewertungsplattformen liefern den potenziellen Mitarbeitern hierbei eine Möglichkeit sich bereits im Vorfeld einen Überblick über die Vor- und Nachteile eines Unternehmens zu verschaffen. Die am besten bewerteten deutschen Firmen werden dabei jedes Jahr mit dem „TOP Company Award“ ausgezeichnet. Mit einem aktuellen Kununu Score von 4,4 Sternen und einer Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent konnte die Gruma mit ihren Standorten in Südbayern dieses Jahr abermals die begehrte Auszeichnung zu sich ins Haus holen.

Das sagt die Gruma-Geschäftsführerin zu der Auszeichnung

„Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig, denn sie ist ein wesentlicher Grundstein für unseren Unternehmenserfolg. Die Auszeichnung freut uns dementsprechend ganz besonders und bestätigt uns in unserem Handeln“, sagt Sophie Gruber, Geschäftsleitung der Gruma. Als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ist im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter wichtiger denn je. Laut der aktuellen YouGov-Studie ist das Top Company-Siegel für 45 Prozent der Jobsuchenden bewerbungsrelevant.

Nach diesem Modus wird das Siegel vergeben

Dieses wird auf jährlicher Basis vergeben und die Bewertungsgrundlage kontinuierlich angepasst. Die Aktualität und Relevanz des Siegels sind somit zu jeder Zeit gewährleistet. Zu den Kriterien für die Auszeichnung zählen ein Score von mindestens 3,8 Sternen, mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeitern seit Bestehen des Profils, ein Bewertungsscore von mindestens 3,8 Sternen während der zurückliegenden zwölf Monate sowie mindestens zwei neue Bewertungen während der vergangenen zwölf Monaten.