Erwin Brummer belegt dritten Platz beim StaplerCup 2022

Wettbewerb

Gabelstaplerfahrer Erwin Brummer (rechts) erhält seine Siegprämie von Continental Mitarbeiter Holger Gehret (mitte) und Johann Breimeir, Technische Leitung Flottenmanagement bei Gruma. Foto: Nadine Leichtle

Die südbayerische Meisterschaft der Gruma Nutzfahrzeuge GmbH fand 2022 wieder in Friedberg statt. Mit dabei war auch Gabelstaplerfahrer Erwin Brummer, welcher einen besonderen Preis errang.

Brummer erhielt für seine Teilnahme an der südbayerischen Meisterschaft der Gruma Nutzfahrzeuge GmbH den Hauptgewinn: einen Satz Continental Sommerreifen im Profil SportContact7. Diesen überreichte Holger Gehret, Gebietsleiter Süd-Ost des Reifenherstellers, bei einem kleinen Festakt am Heimatstandort von Gruma in Friedberg.

Dritter Platz beim StaplerCup

Brummer hat ebenfalls am nationalen StaplerCup teilgenommen, der jährlich vom Unternehmen Linde Material Handling in Aschaffenburg ausgetragen wird. Dort belegte er den dritten Platz. Insgesamt konnte sich Erwin Brummer bereits acht Mal für den Endwettkampf qualifizieren und ist damit nach eigenen Angaben der häufigste Vertreter der Gruma beim bundesweiten StaplerCup.

Bereitstellung von Gabelstapler

Das Unternehmen Gruma Nutzfahrzeuge GmbH verkauft nicht nur Gabelstapler, sondern wartet und vermietet diese ebenso. Aber auch Land- und Kommunaltechnik gehören zum Leistungsportfolio des Handelsunternehmens.