Friedberger Unternehmen B+B feiert Generationswechsel

Mit einem großen Fest mit 200 geladenen Geschäftspartnern im Augsburger Textilmuseum (TIM) wurde Jürgen Batz feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

„Verpflichtung und Anspruch zugleich“

Sein Sohn Alexander Batz führt nun mit Jürgen Burgel (58) als Partner gemeinsam das Unternehmen. „B+B ist nun ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Das ist Verpflichtung und Anspruch zugleich“, sagt Jürgen Burgel. „Ich kann allen Geschäftspartnern und Mitarbeitern versichern, dass unsere Unternehmenswerte auch in Zukunft Bestand haben werden.“

Emotionaler Abschied

Dass bei aller Professionalität manchmal die Emotionen nicht zu kurz kommen, hat die Feier sehr eindrücklich gezeigt. Viele Gäste und langjährige Wegbegleiter aus der Wirtschaftsregion Augsburg waren von den sehr persönlichen Abschiedsreden ganz besonders gerührt. „Mein Vater und Jürgen Burgel waren schon so etwas wie ein Dream Team“, kommentiert Alexander Batz. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg nun in verantwortlicher Funktion fortführen darf.“

So sieht die Zukunft aus

Für die Zukunft hat sich B+B einiges vorgenommen. Derzeit plant das Unternehmen seine Produktionsflächen, um 1.500 Quadratmeter auszubauen. Der am Standort Friedberg projektierte Neubau einer Produktionshalle wird dazu führen, dass die Mitarbeiterzahl in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent steigen wird. Burgel sagt dazu: „Unser Know-how wird zunehmend in der ganzen Welt geschätzt, sei es als Hersteller von komplexen Fertigungsstraßen für die Automobilindustrie oder als Metallbearbeiter, der ganze Fassaden für Hochhäuser produziert, wie beispielsweise letztens in New York bei einem Hotel am Central Park. “