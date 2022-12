Batz+Burgel spendet an die Augsburger Tafel

Für den guten Zweck

Das Team von Batz+Burgel hat in diesem Jahr eine spezielle Weihnachtsaktion gestartet. Foto: Batz+Burgel

Batz+Burgel (B+B), engagiert sich dieses Jahr mit seiner B+B Weihnachtsaktion „Wir helfen vor Ort“ für die Tafel Augsburg e.V. Das in Friedberg ansässige, auf Metallhandel und Metallbearbeitung spezialisierte Unternehmen unterstützt die Augsburger Tafel mit einer Sachspende im Gesamtwert von 5.000 Euro. „Von dem Geld kaufen wir vor allem die Dinge, die die Tafel nicht täglich bekommt“, sagt Jürgen Burgel, Geschäftsführer von B+B. „Dies sind vor allem haltbare Lebensmittel wie Zucker, Mehl, Konserven, Nudeln, Kaffee, Kakao, Wasch- und Kosmetikartikel. Und zu Weihnachten dürfen Schokolade oder Weihnachtsgeschenke für Kinder aus bedürftigen Familien selbstverständlich nicht fehlen.“

Mitarbeiter von B+B unterstützen die Aktion

Die B+B Weihnachtsaktion wird von allen Mitarbeitenden des Familienunternehmens mitgetragen und unterstützt. In kleinen Teams haben sie Lebensmittel und Kinderspielzeug für verschiedene Altersstufen gekauft. Die Geschenke für die Kinder wurden von allen gemeinsam später festlich verpackt und später von den B+B Auszubildenden in den Räumen der Tafel ausgegeben. Jürgen Burgel erklärte hierzu: „Gerade als ein Familienunternehmen wissen wir um die Bedeutung der uns nachfolgenden Generationen. Kinder sind uns deshalb besonders wichtig. Und wir freuen uns, wenn wir ihnen ein Leuchten in die Augen zaubern dürfen.“

Weshalb sich B+B für diese Weihnachtsaktion entschieden hat

In den vergangenen Jahren hat sich Batz+Burgel auch verstärkt auf internationalen Märkten positioniert. Dennoch betont Alex Batz, welche Bedeutung Bayerisch-Schwaben für das Unternehmen nach wie vor hat. „Um international erfolgreich agieren zu können, muss man fest verwurzelt sein. Unsere Wurzeln liegen hier in Bayerisch-Schwaben. Wir verdanken dieser Region viel. Daher ist es uns ein großes Anliegen, mit unserer Weihnachtsaktion vor Ort zu helfen.“