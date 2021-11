Führungswechsel beim Friedberger Unternehmen Batz+Burgel

„1994 haben Jürgen Batz und ich das Unternehmen gegründet“, sagt Burgel. „Seither haben wir B+B aufgebaut und gleichermaßen als Spezialist für den Handel und die Bearbeitung von Aluminium wie auch als Systempartner für die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie den Metall- und Maschinenbau fest im Markt etabliert. Diese Entwicklung hat Jürgen Batz maßgeblich mitgeprägt. Dafür möchte ich mich persönlich, aber auch im Namen aller Mitarbeitenden bei ihm bedanken. Ich freue mich, den mit ihm eingeschlagenen Wachstumskurs nun mit seinem Sohn fortzuführen.“

Derzeit plant B+B seine Produktionsflächen, um 1.500 Quadratmeter auszubauen. Der am Standort Friedberg projektierte Neubau einer Produktionshalle wird dazu führen, dass die Mitarbeiterzahl in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent steigen wird. Burgel erklärt dazu: „Unser Know-how wird zunehmend in der ganzen Welt geschätzt, sei es als Zulieferer von komplexen Fertigungsstraßen für die Automobilindustrie oder als Metallbauer, der komplexe Fassadenelemente für Hochhäuser produziert, wie beispielsweise letztens in New York bei einem Hotel am Central Park. “

Der Firmenstandort in Friedberg. Foto: Batz+Burgel.

Neben dem Ausbau seiner Produktion hat B+B auch sein Leistungsspektrum erweitert und neue Dienstleistungen eingeführt. So wurde ein neuer B2B-Onlineshop mit über 50.000 Produkten aufgebaut. Kunden können nun einfach und schnell recherchieren, ob die gesuchten Artikel vorhanden sind. Eventuelle Nachfragen werden über eine Chat-Box direkt an B+B gestellt, unmittelbar bearbeitet und beantwortet. „Wir schaffen größtmöglichen Kundennutzen, indem wir die Vorteile der Digitalisierung mit den Vorteilen eines inhabergeführten Mittelständlers verbinden, der von jeher im persönlichen Austausch mit seinen Geschäftspartnern steht und nah am Kunden ist“, sagt Burgel.

B+B wurde 1994 von Jürgen Batz und Jürgen Burgel in Friedberg gegründet. In der fast 30-jährigen Firmengeschichte hat sich B+B als Spezialist für den Handel und die Bearbeitung von Aluminium, Schwermetallen und ausgewähltem Stahl im Markt etabliert. Zudem bietet das inhabergeführte, unabhängige Familienunternehmen als Systempartner der Branchen Automotive, Maschinenbau sowie Architektur und Kunst auch Komplettlösungen an.