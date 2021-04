Batz+Burgel aus Friedberg bereitet Generationswechsel vor

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Batz+Burgel (B+B), das in Friedberg ansässige auf Metallhandel und Metallbearbeitung spezialisierte Familienunternehmen stellt die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft, heißt es in einer Pressemitteilung Anfang April. Mit der Ernennung von Andreas Thoma zum Prokuristen werde der anstehende Generationswechsel in der Unternehmensführung vorbereitet.

Neue Impulse sollen gesetzt werden

„Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Thoma einen Mann aus den eigenen Reihen für die Führungsaufgabe gewinnen konnten. Er kennt das Unternehmen und den Markt bestens, da er bereits seit 2018 unseren Vertrieb verantwortet,“ sagt Jürgen Burgel, Geschäftsführer von B+B. „Wir sind davon überzeugt, dass Andreas Thoma neue Impulse setzen wird, die zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen werden.“

Neben der Vorbereitung des anstehenden Generationswechsels habe Batz+Burgel auch sein Servicespektrum erweitert und einen neuen B2B-Onlineshop mit über 50.000 Artikeln aufgebaut. „Unsere Kunden können nun einfach und schnell recherchieren, ob die gesuchten Metalle vorhanden sind“, erklärt Burgel. Im Zuge des Aufbaus des B2B-Onlineshops habe das Unternehmen auch seinen Internetauftritt relauncht.

Systempartner für Automotive, Maschinenbau und Architektur und Kunst

B+B wurde 1994 von Jürgen Batz und Jürgen Burgel in Friedberg gegründet. In der fast 30-jährigen Firmengeschichte – vor zwei Jahren wurde das 25-Jährige Jubiläum gefeiert – habe sich B+B als Spezialist für den Handel und die Bearbeitung von Aluminium, Stahl und ausgewählten Schwermetallen im Markt etabliert. Zudem bietet das inhabergeführte, unabhängige Familienunternehmen als Systempartner der Branchen Automotive, Maschinenbau sowie Architektur und Kunst auch komplette Branchenlösungen an.