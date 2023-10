20 junge Auszubildende starten bei Gruma ins Berufsleben

Ausbildungsstart

20 neue Auszubildende freuen sich mit Hans Gruber (Geschäftsführung GrumaGruppe) und Sophie Gruber (Mitglied der Gruma Geschäftsleitung) auf ihren Berufseinstieg. Foto: Gabriella Kemény

Beim traditionellen Willkommenstag lernten die jungen Menschen das Unternehmen, die Geschäftsführung und natürlich auch sich gegenseitig kennen. Es folgte eine Einführungswoche am Heimatstandort Friedberg, bei der sie neben ersten Eindrücken und Arbeitsabläufen auch den Staplerführerschein erwarben.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder so viele motivierte, junge Menschen in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagt Gabriella Kemény, Leitung Personalabteilung bei Gruma. „Es ist uns ein großes Anliegen, Fachkräfte selbst aus- und stetig weiterzubilden. Das sorgt für hohe Qualität, beste Expertise und große Loyalität bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Das sind die Ausbildungsstellen

Gruma bildet sowohl im kaufmännischen als auch technischen Bereich aus. Mehr als die Hälfte der neuen Azubis startet in diesem Jahr ihre Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Gruma bietet daneben die Ausbildungsberufe Mechatronik, Büromanagement und Groß- und Außenhandelsmanagement an. Zwei Berufseinsteiger mit Abitur werden zum Handelsfachwirt ausgebildet. Alle Auszubildenden der Gruma kommen am Heimatstandort in Friedberg oder in den Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Garching, Germaringen und Egg an der Günz zum Einsatz.

Auswahlverfahren für 2024 bereits begonnen

Für das kommende Ausbildungsjahr in 2024 hat das Auswahlverfahren bereits jetzt wieder begonnen. Auf der Gruma Website können sich Interessenten dabei tiefergehend über die verschiedenen Ausbildungsberufe informieren und direkt bewerben.