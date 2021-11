Die Bauer Aktiengesellschaft passt ihre Zukunftsprognosen an

Die Gesamtkonzernleistung zum 30. September 2021 lag nach vorläufigen Zahlen bei 1.150 Millionen Euro (Vorjahr: 1.098 Millionen Euro), das EBIT bei rund 24 Millionen Euro (Vorjahr: 29,8 Millionen Euro) und das Ergebnis nach Steuern bei rund -6 Millionen Euro (Vorjahr: -13,2 Millionrn Euro).

Zum einen belasteten die anhaltenden Folgen der Covid-19-Pandemie das Geschäft in den Segmenten Bau und Maschinen im dritten Quartal des laufenden Jahres stärker als erwartet. In den Ländern des Fernen Ostens, insbesondere Südostasiens, dauern in vielen Regionen strikte Ausgangsbeschränkungen an und führten zu anhaltenden Projektverzögerungen und Stopps auf den Baustellen.

Darüber hinaus gab es zum Teil erhebliche Verzögerungen bei einzelnen Großprojekten in Europa, unter anderem bei einem Projekt zur Gründung eines Offshore-Windparks vor der Küste Frankreichs. Auch die Leistungs- und Ergebniskennzahlen des Maschinenvertriebs im Fernen Osten lagen aufgrund der andauernden Folgen der Covid-19-Pandemie auf zu niedrigem Niveau. Die erwartete Belebung im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres blieb in dieser Region deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Insgesamt geht der Vorstand damit davon aus, dass die mit dem Geschäftsbericht 2020 gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2021 nicht mehr erreicht werden kann. Man hatte bislang ein EBIT zwischen 75 und 85 Millionen Euro erwartet. Das Unternehmen geht nun davon aus, bis zum Jahresende ein EBIT zwischen 35 und 45 Millionen Euro zu erreichen. Die Prognose für die Gesamtkonzernleistung, die zwischen 1.550 und 1.650 Millionen Euro erwartet worden war, wird auf eine neue Spanne zwischen 1.530 und 1.570 Millionen Euro angepasst. Zusätzlich zur Prognose gibt der Vorstand die Einschätzung, dass aufgrund der deutlichen Verbesserung des Finanzergebnisses im Vergleich zum Vorjahr das 2 Ergebnis nach Steuern des Konzerns zum Jahresende 2021 in etwa auf Höhe des Vorjahres liegen wird. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal 2021 veröffentlicht die Bauer AG am 11. November 2021.