Cineplex Kinos in Bayerisch-Schwaben öffnen wieder

Nachdem an immer mehr Standorten die Corona-Inzidenzen sinken und eine mögliche Kinoöffnung in greifbare Nähe rückt, haben sich nun die fünf Verbände HDF Kino, AG Kino-Gilde, Bundesverband kommunale Filmarbeit, VdF und AG Verleih für einen gemeinsamen und verlässlichen, bundesweiten Öffnungstermin zum 01. Juli ausgesprochen.

„Wir benötigen ausreichend Vorlauf“

Die acht Cineplex Standorte der KinoGruppeRusch werden, entsprechende Inzidenzen vorausgesetzt, ebenfalls eine Wiedereröffnung für diesen gemeinsam Termin anstreben, das gab Alexander Rusch von der Inhaberfamilie Ende Mai bekannt. „Wir benötigen zum einen ausreichend Vorlauf, um alle Prozesse wieder hochzufahren, aber vor allem auch ausreichend attraktive Filmware. Nur wenn alle Kinos bundesweit öffnen, können Verleiher Ihre Filme verlässlich vermarkten und Starttermine sicher planen. Ab jetzt können wir alle zielgerichtet auf den Neustart am 01. Juli hinarbeiten und unsere Maßnahmen bündeln,“ freut sich Alexander Rusch.

Symbolbild. Die Familie Rusch im eigenen Kino. Foto: KinoGruppeRusch

Aber natürlich seien neben dem Termin, auch die Bedingungen für die wirtschaftliche Öffnung der Kinos bedeutend. Einig ist man sich daher mit allen Verbänden, dass es angesichts der erwiesenermaßen guten Hygienekonzepte mit leistungsfähigen Lüftungsanlagen und großen Abständen, keine Mundschutzpflicht am Platz geben darf. So erhoffe man sich bis zur baldigen Wiedereröffnung und voraussichtlich weiterer sinkender Fallzahlen auch in diesem Bereich entsprechende Lockerungen.

Kein Mangel an Filmen

Alexander Rusch blickt optimistisch in die Zukunft. „An attraktiven Filmen besteht jedenfalls für lange Zeit kein Mangel, die Startlisten der Verleiher sind prall gefüllt, um nur eine Beispiele zu nennen, „Catweazle“, „Fast&Furious9“, „Kings of Hollywood“ oder „Peter Hase 2“, aber vor allem die bayerischen Kinos bekommen mit „Weißbier im Blut“ und „Kaiserschmarrndrama“ gleich zwei besonders tolle Sommerhighlights geboten.“

Bereits im vergangenen Jahr, als Kinos im Sommer wieder öffnen durften, wurde der Neustart bei der KinoGruppeRusch verschoben.