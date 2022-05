Bayern-Fass aus Aichach spendet 1.300 Kanister in die Ukraine

In der Bayern-Fass Gruppe zeigt man sich nach wie vor bestürzt über den russischen Angriff auf die Ukraine und seine verheerenden humanitären und politischen Folgen. Insbesondere in einer solchen schwierigen Zeit ist es dem Rekonditionierer aus Aichach wichtig, seine Verantwortung als traditionsreiches Familienunternehmen gerecht zu werden und hat deshalb bereits in März mit einer Spende an das „Bündnis Entwicklung Hilft“ die humanitäre Hilfe vor Ort unterstützt und damit gleichzeitig die Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht.

Hier kommt die Spende zum Einsatz

Angesichts des andauernden Angriffskriegs in der Ukraine hilft Bayern-Fass nun mit einer Sachspende den vom anhaltenden Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Knapp 1.300 neue Kunststoffkanister hat die Bayern-Fass Gruppe kostenlos bereitstellt, die in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Konsulat in die betroffenen Regionen verteilt werden. Die Kanister dienen in den Kriegsgebieten unter anderem als Speicher für Wasser und Treibstoffe – eine wertvolle Hilfe, damit die Versorgungsketten nicht unterbrochen werden.

Das sagt der Bayern-Fass-Geschäftsführer zu der Aktion

„Wir sind froh, die Menschen vor Ort unterstützen zu können“, sagt Mark Sethi, Geschäftsführer bei Bayern-Fass und ergänzt: „Wir danken allen Mitarbeitern und Beteiligten für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit, die die schnelle und unbürokratische Umsetzung der Hilfslieferung ermöglicht hat!“ Mit 300 Mitarbeitern an vier Standorten und einem jährlichen Umsatz von rund 47 Millionen Euro im Jahr 2021 zählt die Bayern-Fass-Gruppe zu den führenden Rekonditionierern in Europa.