Der professionelle Testamentsvollstrecker

Alexander Katzameyer, JuS Rechtsanwälte Schloms und Partner mbB

Alexander Katzameyer ist Experte für Erbrecht bei JuS Rechtsanwälte Schloms und Partner mbB. Foto: JuS Rechtsanwälte Schloms und Partner mbB

Der Testamentsvollstrecker ist eine Person oder Institution, die vom Erblasser ernannt wird, um seinen Nachlass zu verteilen und gegebenenfalls zu verwalten. In diesem Artikel wird erläutert, warum es eine sinnvolle Option ist, einen Rechtsanwalt als Testamentsvollstrecker zu wählen.

Vertrauenswürdigkeit:

Der Testamentsvollstrecker verfügt über weitreichende Befugnisse. Er kann im Namen des Erblassers Entscheidungen treffen und die Verteilung des Nachlasses überwachen. Es ist daher wichtig, dass der Testamentsvollstrecker eine Person ist, der der Erblasser vertraut und von der er sicher sein kann, dass sie die ihr übertragene Verantwortung ernst nimmt und dem Erblasserwillen folgend umsetzt. Ein im Erbrecht tätiger Rechtsanwalt ist hier eine gute Wahl, da er über eine spezielle Ausbildung und Expertise in juristischen Angelegenheiten verfügt und daher ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit genießt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil eines Rechtsanwalts als Testamentsvollstrecker ist, dass er bereits mit dem Erblasser bei der Abfassung des Testaments zusammenarbeiten kann. Dies bedeutet, dass der Anwalt so bereits mit den Wünschen und Bedürfnissen des Erblassers vertraut ist und damit in der Lage ist, den Nachlass in seinem Sinne zu verwalten.

Kompetenz:

Der Testamentsvollstrecker ist verpflichtet, den Nachlass des Erblassers gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwalten und zu verteilen. Hierbei besteht ein hohes Haftungsrisiko des Testamentsvollstreckers, wenn er die Aufgaben nicht oder nicht vollständig erfüllt. Unkenntnis des Testamentsvollstreckers bezüglich der zu erledigenden Aufgaben befreit diesen nicht von der Haftung. Ein Rechtsanwalt als Testamentsvollstrecker hat den Vorteil, dass er über fundierte Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügt. Damit erübrigt sich zugleich eine kostenintensive Beratung des nicht juristisch ausgebildeten Testamentsvollstreckers.

Konfliktbewältigung:

Darüber hinaus kann ein Rechtsanwalt als Testamentsvollstrecker auch helfen, mögliche Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden oder zu lösen. Ist der Nachlass komplex oder gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Erben, kann ein Rechtsanwalt als Testamentsvollstrecker helfen, diese zu klären und den Willen des Erblassers zu erläutern.

Welcher Testamentsvollstrecker sinnvoll ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig mit der Planung zu beginnen und einen auf Erbrecht spezialisierten Anwalt zu konsultieren. Nur so kann das für Sie optimale Ergebnis erzielt und Ihren Wünschen entsprochen werden.