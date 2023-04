Beteiligungskapital für Öko-Investitionen: Das macht die Finanzierung sinnvoll

Christian Fiederling, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft

Christian Fiederling, Bereichsleiter „Bayern Süd“ der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft. Foto: BayBG

Zwei von drei Unternehmen wollen bis 2025 mehr in Nachhaltigkeit investieren, so das Ergebnis einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung. Die Bereitschaft ist hoch, aber wie sehen die Voraussetzungen für die konkrete Umsetzung dafür aus?

Lieferkettenschwierigkeiten, hohe Rohstoffpreise, Fachkräftemangel … vor allem der Mittelstand steht weiterhin unter hohem (Kosten-)Druck, der Thesaurierungs- und damit auch Investitionspotenziale einschränkt. Gleichzeitig zeichnen sich auch bei der (Fremd-)Kapital-Beschaffung zunehmend mehr Restriktionen ab: Die Kreditzinsen sind und die Kredithürde sind bereits wiederholt gestiegen. So gaben Anfang 2023 als 30 Prozent der kreditsuchenden Mittelstandsunternehmen in einer ifo-Erhebung an, die Banken würden restriktiv auf ihre Kreditanfragen reagieren.

Öko-Bilanz ist bei Kreditvergabe entscheidend

Zunehmend wollen und müssen die Kreditinstitute auch Nachhaltigkeitsaspekte bei der Kreditvergabe berücksichtigen. Gerade die Unternehmen, die eine bisher eher schwache Öko-Bilanz mit Investitionen in grünere Produktionstechnologien verbessern möchten, erhalten im Zweifel keinen Kredit, weil ihr ökologischer Fußabdruck noch nicht optimal ist. Auch für Beteiligungskapitalgeber sind ressourcenschonende Produktionstechnologien und Produkte ihrer Portfoliounternehmen längst eine Selbstverständlichkeit. ESG-Checks zählen bei der Prüfung (Due Diligence) ihrer Investments zum Standard. Im Gegensatz zu Fremdkapitalgebern unterliegen sie aber nicht den engen Regulierungen eines Kreditinstituts.

Investitionszwecke des Beteiligungskapitals stehen im Vordergrund

Entscheidend für ein Investment ist daher weniger, wie die aktuelle Umweltbilanz eines Unternehmens aussieht, sondern wie sie nach einer Investition sein wird. Beteiligungskapital wird so für viele Unternehmen eine erfolgversprechende Möglichkeit, neben ihren anderen auch ihre Investitionen in Nachhaltigkeit ausgewogen finanziert umzusetzen. Und davon haben bekanntlich alle etwas. Die BayBG ist bei zahlreichen schwäbischen Erfolgsunternehmen investiert. Dazu zählen zum Beispiel der Maschinenbauer BBG (Mindelheim), Aroma- und Duftspezialist Primavera Life (Oy-Mittelberg) oder Hufschmied Zerspanungssysteme (Bobingen).