Welchen Einfluss KI auf die IT-Sicherheit im deutschen Mittelstand hat

Roland Berger (links) und Benjamin Knecht (rechts) von der MXP GmbH aus Stadtbergen. Foto: MXP GmbH

Diese Frage beantworten Roland Berger und Benjamin Knecht, die Geschäftsführer der MXP GmbH aus Stadtbergen. Ganz nach dem Motto „Mach's einfach digital“ kümmern sie sich um die Schwerpunktthemen IT Sicherheit und digitale Transformation.

Die KI setzt sich mit der Veröffentlichung von ChatGPT derzeit in so ziemlich allen Unternehmensbereichen experimentell durch. Welche Auswirkung hinsichtlich der IT-Sicherheit seht ihr von der MXP in der Zukunft?

Benjamin Knecht: Grundsätzlich ist ja bekannt, dass die Gefahren für Unternehmen durch Cyberkriminalität stetig zunehmen. KI ist bereits heute in der IT-Sicherheit im Einsatz, um Bedrohungen zu erkennen, zu analysieren und Angriffe abzuwehren. Auf der anderen Seite wird KI zunehmend von Angreifern genutzt, um beispielsweise Sicherheitssysteme zu umgehen, automatisierte Phishing-Kampagnen auszuführen oder gefälschte Inhalte zu generieren. Somit bekommen Cyberkriminelle zukünftig noch mächtigere Tools in die Hand.

Viele kleine und mittelständische Unternehmen werden sich fragen „Betrifft mich die erhöhte Gefahr von KI gesteuerten Hacker Angriffen überhaupt und muss ich etwas am Workflow bzw. meiner IT Sicherheit ändern“?

Roland: Es ist ein Irrglaube, dass man „zu klein“ für einen Angriff ist. Die KI ermöglicht Hackern mit geringem Aufwand eine Cyberattacke wesentlich breiter und trotzdem gezielter zu streuen. Entscheidend ist also nicht die Größe des Unternehmens, sondern die Menge der Einfallstüren für Cyberattacken. In unseren Beratungsgesprächen stellen wir regelmäßig fest, dass gerade kleinere Unternehmen bei der IT-Sicherheit oft noch hinterherhinken.

Welche Möglichkeiten gibt es, um sein Unternehmen besser vor Hackerangriffen zu schützen?

Roland: In erster Linie ist es wichtig, ein aktives Monitoring einzusetzen, um Sicherheitslücken schnell genug auf dem Schirm zu haben. Da das manuell in Unternehmen nur schwer umsetzbar ist, ist die Betreuung durch einen sogenannten Managed Service Provider wie die MXP ratsam. Durch den Einsatz KI gesteuerter Tools können Hacker Angriffe früher erkannt und bekämpft werden. KI gegen KI, sodass der Angreifer nicht mehr im Vorteil ist.

Was genau versteht man unter Managed Service?

Benjamin: Ein Managed Service ist ein Service, bei dem die MXP die Verantwortung für die Bereitstellung und Verwaltung der IT-Infrastruktur eines Unternehmens übernimmt. Wir stellen dabei sicher, dass die IT des Kunden stets verfügbar und funktionsfähig ist. Durch die integrierten Services wie Updatemanagement und Monitoring erhöhen unsere Spezialisten die IT-Sicherheit maßgeblich. Dafür nutzen natürlich auch wir Spezialsoftware und KI-gestützte Tools. Mit den monatlich festen Gebühren schaffen wir zudem eine planbare Kostenkalkulation. Wir analysieren mit unseren Kunden die vorhandene IT-Infrastruktur und bieten individuell abgestimmte Lösungen an, da nicht jedes System für jeden Kunden geeignet ist.

