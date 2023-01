Benjamin Knecht: Die Anforderungen an IT-Security stiegen 2023

Wirtschaftsjahr 2023

Benjamin Knecht ist der Geschäftsführer der Augsburger MXP GmbH. Foto: MXP

Der Geschäftsführer von MXP blickt optimistisch in das neue Jahr. Weshalb seine Prognose allerdings nicht ungetrübt ist, verrät er in seinem Jahresausblick für 2023.

Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Sowohl das Thema IT-Security als auch Digitalisierung sind in unserer Region ein Dauerbrenner. Allgemein steckt in der Region Bayerisch-Schwaben so viel Innovation in allen Bereichen, dass ich einen positiven Ausblick für die Region im kommenden Jahr sehe.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2023 auf?

Dadurch, dass in den Unternehmen die Anforderungen hinsichtlich IT-Security und Digitalisierung steigen, legen wir im nächsten Jahr den Fokus auf Beratungsleistungen.

Auf der anderen Seite müssen wir zum ersten Mal auch sehr genau die eigenen Kosten rund um Energie und unserer Zulieferer im Blick haben, um weiterhin für alle Seiten ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

Nachdem wir krisengebeutelte Jahre hinter uns haben, erwarte ich für 2023 insgesamt eine gewisse Entspannung. Das heißt: Keine neuen Krisen, sondern Stabilisierung. Dadurch kann nämlich der Fokus wieder auf Innovationen gelenkt werden. Somit könnten sich alle wieder auf die Kernbereiche des Geschäfts konzentrieren.