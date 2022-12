E-Mail-Security mit MXP: Ihre Lösung für ein sicheres Postfach

Foto: MXP

Wie viele E-Mails landen täglich oder sogar jährlich bei Ihnen im Postfach? Laut Manager Magazin erhalten Führungskräfte in Deutschland bis zu 30.000 E-Mails pro Jahr, was zeigt, dass trotz Alternativen wie Teams oder Slack, E-Mails in der Arbeitswelt nach wie vor das meistgenutzte Kommunikationsmedium sind. Diesen Aspekt nutzen auch Cyberkriminelle mehr und mehr für sich. Ein ungeschütztes Postfach kann für Ihr Unternehmen schnell zum Himmelfahrtskommando werden. Und hier kommt die MXP GmbH ins Spiel.

Ein Großteil der Hackerangriffe im Netz – etwa 90 Prozent – erfolgt über E-Mail. Das digitale Postfach ist der führende Bedrohungsfaktor für Phishing, Ransomeware und Datendiebstahl.

So dynamisch und schnell sich die Strategien der Angreifer entwickeln, so effizient und umfassender werden auch die Schutzsysteme verschiedener Hersteller. Grundsätzlich raten die Experten von MXP daher dazu, Unternehmenspostfächer über Microsoft 365 laufen zu lassen. Denn fast alle Schutzsysteme werden für diesen Anbieter geschrieben. Teilweise ist ein Wechsel notwendig, um überhaupt kompatible Schutzsysteme anwenden zu können.

Moderne Sicherheitssysteme für proaktiven Schutz

Der Vorteil: Eine spezielle E-Mail Security Software auf dem neuesten Stand fängt verdächtige Mails ab, bevor sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Postfach landen. Insbesondere in Kombination mit Managed Services können Sie Ihre Daten so proaktiv schützen und sind damit den entscheidenden Schritt voraus im Kampf gegen Cyberkriminalität. Durch die Unterstützung der Sicherheitsexperten von MXP, wissen Sie Ihre IT-Infrastruktur in professionellen Händen. Mögliche Sicherheitslücken werden dank automatisierter Monitoring-Prozesse effizient erkannt und eliminiert.

Doch beim Thema Cybersicherheit geht es längst nicht nur um Netzwerke, Software und Firewalls. Mindestens ebenso entscheidend für die Sicherheit Ihres Unternehmens sind die Nutzerinnen und Nutzer der IT-Infrastruktur – Ihre Mitarbeiter. Der Faktor Mensch gilt als vermeintlich schwächstes Glied innerhalb der Sicherheitsstrukturen und rückt daher immer häufiger ins Visier der Täter.

Faktor Mensch im Visier der Täter

Beim sogenannten Social Engineering versuchen die Täter, ähnlich wie Trickbetrüger an der Wohnungstüre, beispielsweise durch Vortäuschung persönlicher Beziehungen sensible Daten von den Anwendern zu bekommen oder diese zur Installation einer versteckten Schadsoftware zu bewegen.

Diese Variante ist besonders perfide, da die Täter menschliche Eigenschaften wie Vertrauen, Angst oder Respekt vor Autorität ausnutzen, um Personen zu manipulieren. Cyberkriminelle verleiten das Opfer auf diese Weise beispielsweise dazu, vertrauliche Informationen preiszugeben, Sicherheitsfunktionen auszuhebeln, Überweisungen zu tätigen oder Schadsoftware auf dem privaten Gerät oder einem Computer im Firmennetzwerk zu installieren.

Awarenesstraining: Bewusstsein der Anwender schärfen

Auch hier schaffen moderne Systeme Abhilfe in dem sie mit speziellen Programmen die Securityawareness der Anwenderinnen und Anwender schärfen. Dabei verschickt das System gezielt gefälschte Mails und wertet das Verhalten Ihrer Mitarbeiter aus. Solche Kampagnen können Sie gemeinsam mit Ihrem Provider oder Managed Service-Anbieter regelmäßig aktivieren, um immer wieder auf die Gefahren aufmerksam zu machen und Ihre Teams entsprechend zu schulen. Denn wenn doch mal eine Spam-Mail im Postfach landet, hängt es alleine von der Entscheidung eines einzelnen Mitarbeiters ab, ob sich die Täter Zugriff zum System verschaffen können oder nicht.

Testen Sie bei MXP Ihre Awareness in Sachen E-Mail-Sicherheit

Wenn Sie einen ersten Vorgeschmack möchten, wie eine solche Kampagne für E-Mail-Sicherheit aussehen kann, können Sie sich hier am MXP-Awarenesstest versuchen. Entscheiden Sie, welche E-Mail Sie als vertrauenswürdig einschätzen und von welchem Link Sie lieber die Finger lassen. Die Auswertung gibt Ihnen einen ersten Anhaltspunkt, wie es um Ihr Sicherheitsbewusstsein bestellt ist. Natürlich gibt dieses Gimmick nur einen ersten Einblick und ersetzt nicht eine professionell durchgeführte Awareness-Kampagne.

MXP GmbH: Ihre Sicherheit ist unser Antrieb

Die MXP GmbH unterstützt Sie sowohl bei der Auswahl und Installation der passenden Schutzprogramme wie auch bei der Aktivierung der Kampagnen für mehr Sicherheitsbewusstsein Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit ihren Managed Service Angeboten überprüfen die Experten der MXP Ihre IT-Infrastruktur in Echtzeit und automatisch auf mögliche Schwachstellen und Schadsoftware und eliminieren den betroffenen Bereich, bevor sich der Schaden ausbreitet. Mit der MXP GmbH haben Sie einen zuverlässigen Partner in Sachen Sicherheit an Ihrer Seite. Ihre ExpertInnen sorgen dafür, dass Sie und Ihre MitarbeiterInnen in einer sicheren digitalen Umgebung Ihrem Kerngeschäft nachgehen können.