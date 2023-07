MXP startet Ausbildungspartnerschaft mit Mischok Academy

Zusammenarbeit

Von links: Benjamin Knecht, Roland Berger, Sebastian Asum, Gabriel Rapp, Patrick Katerlöh, Bernhard Lang. Foto: Kf business

Gut ausgebildete und top motivierte Fachkräfte sind in der IT gefragt. Deshalb starten die MXP GmbH und die Mischok Academy eine neue Form der Zusammenarbeit. Ein erstes Fazit ist bereits gezogen.

Die MXP GmbH zeigt sich stolz, eine neue Ausbildungspartnerschaft mit der Mischok Academy bekannt zu geben. In der Regel suchen IT Firmen Auszubildene, die bereits über grundlegende Kenntnisse in der Programmierung und Administration von IT-Systemen verfügen. Grund dafür ist, dass die Komplexität der IT-Berufe ständig weiter zunimmt und das Wissen im klassischen Ausbildungsmodell nur noch schwer an Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse vermittelt werden kann. Um diese Lücke zum Ausbildungsberuf zu kompensieren, hat die Mischok Academy im Jahr 2020 damit begonnen eine Grundausbildung in der IT und der Softwareentwicklung ins Leben zu rufen, die Menschen ohne Vorkenntnisse den Einstieg in die Welt der IT ermöglicht.

Weshalb MXP mit der Mischok Academy kooperiert

Benjamin Knecht (mitte) freut sich über die neue Zusammenarbeit. Foto: Kf business

MXP startete im Jahr 2022 die Kooperation mit der Mischok Academy. Diese hat sich auf die Vermittlung dieser Kenntnisse für die Auszubildenden spezialisiert. Die Mischok Academy bietet bisher vor allem Umschulungen an, doch die MXP GmbH hat als einer der ersten Betriebe ihre Auszubildenden im ersten Lehrjahr Vollzeit neben der Berufsschule in die Akademie entsendet. Die ersten zwei Auszubildenden haben das erste Lehrjahr in der Akademie mit Bravour gemeistert und starten nun in das zweite Lehrjahr bei MXP, wo sie ihr erworbenes Wissen direkt in die Praxis umsetzen können.

Dieses Fazit zieht MXP aus der Zusammenarbeit mit der Mischok Academy

Im Rahmen der neuen Kooperation soll die Ausbildung im IT-Bereich gefördert werden. Foto: Kf business

Die Auszubildenden sind, berichtet MXP, begeistert von dieser Chance, sich optimal auf ihren Beruf vorzubereiten, und die MXP GmbH freue sich über zwei motivierte und qualifizierte Auszubildende, die das Unternehmen bereichern. Die MXP GmbH und die Mischok Academy sind überzeugt, heißt es in einer Mitteilung, dass diese Ausbildungspartnerschaft ein Gewinn für alle Beteiligten ist und hoffen, dass sie als Vorbild für andere IT-Firmen dienen kann.