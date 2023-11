Warum Managed Services die Zukunft gehört

Thema der Woche

Roland Berger ist CEO von MXP. Foto: Kf business

Die Frage nach IT- und Datensicherheit ist keine neue. Durch technischen Fortschritt und die Verlagerung globaler Konflikte ins World Wide Web ist es für kleine und mittlere Unternehmen 2023 noch einmal schwieriger geworden, die Übersicht zu behalten.

Die MXP GmbH aus Stadtbergen ist Vorreiter in Sachen IT-Sicherheit und bieten mit ihren „Managed Services“ – also der Übernahme von IT-Sicherheit für Unternehmen – ein Rundum-sorglos-Paket. Wir haben mit Geschäftsführer Roland Berger gesprochen, um zu erfahren, auf was Firmen nun besonders achten sollten.

B4BSCHWABEN.de: Warum hat das Thema Cybersecurity 2023 für Firmen noch einmal an Bedeutung gewonnen?

Roland Berger: Die technischen Fortschritte vor allem bei der künstlichen Intelligenz machen sich auch für uns bemerkbar. Global agierende Hacker, die seit 2022 auch vermehrt aus Russland kommen, können mittlerweile einfach täuschend echte Phishing-Mails verschicken. Dabei nehmen sie nicht mehr nur politisch interessante Ziele oder große Firmen ins Visier. Auch kleine und mittelständische Unternehmen und Privatpersonen können Opfer von Hackern werden. Häufig fehlt hier noch die Awareness. Managed Services können hier ein probates Mittel sein, um Sicherheit ohne einen Anstieg des eigenen Workload zu gewährleisten.

Müssen Unternehmen 2023 auch mehr in die Verantwortung genommen werden?

Der Staat hat hier tatsächlich rechtlich bereits stark vorgelegt und nun noch einmal ordentlich nachgeschärft. So wurden die KRITIS-Vorgaben, also Regelungen zur Sicherheit von kritischer Infrastruktur, zuletzt deutlich ausgeweitet. Das heißt eine größere Gruppe von Unternehmen muss sich nun besser schützen. Auch besteht bereits seit 2018 die DSGVO, durch die Unternehmen egal welcher Größe hohe Bußgelder erwartet, wenn sich diese nicht ausreichend um ihren Datenschutz kümmern. Allein aus diesen Gründen liegt eine funktionierende Cybersecurity im Interesse jedes Unternehmers. Managed Services schaffen hier einen sicheren und zuverlässigen Ausweg.

Also umfassen „Managed Services“ in der IT-Security mehr als nur Anti-Viren-Software, Firewalls und ähnliches?

Managed Services kann auch heißen, dass Betriebssysteme und Programme immer auf dem neuesten Stand sind, Mail-Kommunikation verschlüsselt und Daten gesichert und wiederherstellbar sind. Die MXP bietet hierfür ein 360 Grad Konzept an, das sicherstellt, dass Firmen zu jederzeit operabel bleiben. Dabei ist aber auch klar, dass nicht jedes Unternehmen jedes Produkt benötigt. Deswegen können Managed Services immer nach Bedarf gebucht werden.

Welchen Tipp würden Sie mittelständischen Unternehmen mit auf den Weg geben?

All die genannten Maßnahmen sind wichtig, aber es ist auch immer wichtig, den Faktor „Mensch“ mit einzubeziehen. Zu unseren Services zählt auch die Schulung von Mitarbeitern. Dabei versenden wir selbst Mails, wie sie auch von Hackern kommen könnten. Sie würden nicht glauben, wie viele Mitarbeiter auf solche Fake-Phishing und Spoofing Mails hereinfallen. Wichtig ist es im Anschluss die Mitarbeiter zu sensibilisieren und entsprechend zu schulen. Genau hier setzen wir an.