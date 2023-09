Transform to better – trumedia schärft Agenturprofil mit großem Marken-Relaunch

Thema der Woche

„Unser neues Erscheinungsbild ist das neutrale und professionelle Understatement, das eine Agentur darstellen sollte: Der zuverlässige Partner im Hintergrund, der die Kundenmarken bestens performen lässt.“ Marco Trutter – CEO, trumedia GmbH. Foto: trumedia

Jahrelang hat trumedia seine Methoden der holistischen und datengetriebenen Markenführung perfektioniert und ist gemeinsam mit den Brands ihrer Kunden gewachsen. Mit den Wurzeln in Augsburg hat das Team seinen Tätigkeitsbereich über die Region Bayerisch-Schwaben auf ganz Deutschland, dann Europa und mittlerweile bis nach China und die USA ausgeweitet. Bestes Beispiel: FlexiSpot, den weltweit führenden Hersteller ergonomischer Arbeitsplätze aus China, positioniert trumedia gerade erfolgreich im DACH-Markt. Oder auch Grandel – The Beautyness Company, für die trumedia im Rahmen eines umfassenden Marken-Relaunchs die Kommunikation rund um das Kosmetikportfolio auf die Pflegebedürfnisse der VerbraucherInnen in vielen Kulturkreisen adaptiert hat. Kurz: Es war an der Zeit, mit einem ganzheitlichen, eigenen Rebranding das Agenturprofil zu schärfen!

Transform to better

Neuer Claim, neues Logo, neues Corporate Design, neue Website – damit erhält die trumedia einen Look & Feel, der ihr gerecht wird. Frei nach dem Motto: Transform to better. Die Mission der Agentur bleibt dabei unverändert: Mit datengetriebenen Strategien und hoher Gestaltungskompetenz bewegen sich die Marken ihrer Kunden nur in eine Richtung – vorwärts. Marken sind heute ein wertvoller wirtschaftlicher Faktor, eine Langzeitstrategie für Erfolg. Allerdings müssen auch sie sich in Zukunft noch entschiedener anpassen. Aber nicht reaktiv, sondern als treibende und gestaltende Kraft. Je schneller sich die Märkte ändern, desto wichtiger wird eine strategische Markenarbeit. Der neue trumedia-Claim bringt dies auf den Punkt: „create evolving brands”. Mit holistischem Denken, einer „Nicht-Ja-und-Amen“-Mentalität und einem hohen, visuellen und konzeptionellen Anspruch gelingt trumedia der Twist „From Logic to Magic“. Das sehen auch Branchenexperten so, denn die Agentur begeistert regelmäßig die Jurys renommierter Kreativ- und Design-Awards.

Die Brand Experts der trumedia kümmern sich um jede Marke, als wäre es ihre eigene: Ehrlich, partnerschaftlich und wenn nötig, auch mal kritisch. Foto: trumedia

Marken überleben nur durch Weiterentwicklung

Marco Trutter entwickelt seit 15 Jahren Marken für renommierte Unternehmen und ist sich sicher: „Global agierende Unternehmen stehen vor einer besonders großen Herausforderung: Sie müssen ihre Marke nicht nur durch den technologischen und gesellschaftlichen Wandel navigieren, sondern bewegen sich gleichzeitig im Spannungsfeld zwischen internationaler Konsistenz und lokaler Differenzierung.“ Create evolving brands ist deshalb auch der Modus Operandi der trumedia, um starke Marken zu entwickeln. Stärke meint dabei vor allem Resilienz. Denn drei Faktoren sollten Marken heute auszeichnen: Eine hohe Customer-Loyalty, niedrige Preissensibilität in der Zielgruppe und die Fähigkeit, sich schnell von Krisen zu erholen. Und zwar auch, während neue Akteure und Geschäftsmodelle die Marktstrukturen verändern und der Aufmerksamkeitswettbewerb stetig wächst. Die Agentur setzt dafür auf die Verbindung aus einem analytisch-wissenschaftlichen Ansatz mit hoher fachlicher Expertise und visueller Klasse.

Ein gutes Bauchgefühl reicht nicht

Dieser Weg bewährt sich beim Augsburger Mittelstand gleichermaßen wie beim global agierenden Konzern: „Wir verlassen uns nicht auf unser Bauchgefühl. Wir tauchen sehr tief in die Themen unserer Kunden ein – Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Produktmanagement, HR. Für wirklich detaillierte Kenntnisse über Zielgruppen, Wettbewerber und Märkte haben wir eine eigene Research-Unit. Und aus unserem exzellenten Netzwerk bilden wir das jeweils beste Team aus Konzeptionern, Strategen, Designern, Textern, Marktforschern, Kommunikations-Psychologen und Projektmanagern.“

Brand Work ist Teamwork: Vom diplomierten Designer, über Markenstrategen bis zur Inhouse-Marktforschung – trumedia setzt auch im eigenen Rebranding auf Expertise in jedem Fachbereich. Foto: trumedia

Mit gutem Beispiel vorangehen

Der Anspruch von Marco Trutter, CEO und Gründer von trumedia sowie seinem interdisziplinären Team war und ist hoch: Was trumedia-Kunden für die Transformation ihrer Marke von der Augsburger Agentur erwarten können, wird hier auch am eigenen Entwicklungsprozess sichtbar. Dass nämlich die Agentur auch für ihren eigenen Relaunch die vielfach für Kunden erprobten und bewährten Methodiken und Workshopstrategien anwendet, versteht sich von selbst. Gleichzeitig sollte aber eine Agentur immer der souveräne Partner sein, der seinem Kunden den Rücken stärkt und mit fachlicher Expertise beratend zur Seite steht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Das neue Erscheinungsbild übt sich also in Zurückhaltung und überlässt dem Kundenkreis die kraftvolle Performance.

www.trumedia.de