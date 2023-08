Wie steht es um die Immobilien-Branche in Augsburg?

Bilanz

Der Immobilienmarkt in Augsburg ist stabil. Foto: Stephan Mayr

Ein Blick auf die Analysen zeigt, dass der Wirtschaftsraum Augsburg nach wie vor attraktiv für Investoren ist – auch wenn die Boomphase nach einer Dekade mit hervorragender wirtschaftlicher Dynamik vorbei ist. Wie der Immobilienmarkt in ganz Deutschland, so hatte und hat auch die Region Augsburg mit den Auswirkungen von Ukraine-Konflikt, Energiekrise, Zinsanstieg, hohen Baukosten und verschärften Material- und Lieferengpässen zu kämpfen.

Ein Blick in die Zukunft des Augsburger Immobilienmarktes

Dennoch macht die Zukunftsprognose von Oliver Rohr, Teamleiter Bulwiengesa AG München, die bei der Erstellung der Analyse beteiligt war, Mut: „Die Fundamentaldaten sind für die gesamte Region weiterhin positiv – wir haben eine positive Einwohnerentwicklung und -prognose, eine positive Beschäftigtenentwicklung und -prognose und das indiziert weiterhin eine gute und stabile Nachfragesituation für viele Asset-Klassen. Außerdem hat sich der Immobilienmarkt in der Region Augsburg auch in der Vergangenheit sehr stabil und in einer guten und gesunden Marktverfassung präsentiert. Daher ist ein optimistischer Blick in die Zukunft erlaubt.“

Der Augsburger Immobilienmarkt steht auf einem stabilen Fundament

Die Stabilität der Region Augsburg in den vergangenen Jahren beruhte dabei insbesondere auf den breiten Vorzügen des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes. Dazu gehören die sehr gute infrastrukturelle Lage eingebettet in der Metropolregion München, die ökonomische Bedeutung als drittgrößter bayerischer Wirtschaftraum sowie die hohe Lebensqualität. Die damit einhergehende positive Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung zeichnet sich auch auf dem Immobilienmarkt dynamisch ab, sowohl im Bereich Wohnen wie auch im Bereich Gewerbe. „Es gibt viele gute Gründe, den Wirtschaftsraum Augsburg als Investor im Immobilienbereich neu ins Auge zu fassen – oder weiter im Auge zu behalten“, sagt Andreas Thiel, Geschäftsführer Regio Augsburg Wirtschaft GmbH. Der Marktreport liefert dafür eine wichtige Grundlage.