Geiger FM Wissen – die betriebliche Weiterbildung ist das zentrale Ziel

Arbeitgeber der Woche

Geiger Facility Management ist unser Arbeitgeber der Woche. Foto: Geiger FM

Die betriebliche Weiterbildung ist unser zentrales Ziel. Denn Wissen ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Schließlich werden auch die Anforderungen auf Auftraggeberseite immer dynamischer und komplexer. Wenn wir Wissen aufbauen, setzen wir neue Reize. Durch diese bilden sich neue Verknüpfungen unter den Nervenzellen und unser neuronales Netz wächst. Die Schulungsakademie von Geiger Facility Management hilft, neue Fähigkeiten zu erlernen und dadurch die geschäftlichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Jeder der Teilnehmenden trägt so dazu bei, dass neue Netzwerke – gedanklich wie sozial – geschaffen werden können.

Weshalb Weiterbildung so wichtig ist

In die Qualifizierung aller Mitarbeitenden zu investieren, bedeutet demnach einen entscheidenden Beitrag für unser Unternehmenswachstum zu leisten. Daher hat die Förderung der Mitarbeitenden bei Geiger FM einen hohen Stellenwert und sämtliche Kurse sind für die Mitarbeitenden der Firmengruppe kostenfrei buchbar. Am Standort der Verwaltungszentrale in Dietmannsried stehen zudem viele verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese sind mit einer modernen Ausstattung, wie Laptop, Fernseher, Flipcharts, Pinnwänden und Moderationskoffern ausgestattet.

Das Schulungsprogramm der Geiger FM Akademie wächst

Außerdem legt die Geiger FM Akademie jährlich ein neues Schulungsprogramm auf, welches über die Jahre stetig ausgebaut wurde und beispielsweise 2022 von über 1.000 Teilnehmenden on- und offline genutzt wurde. Das umfangreiche Programm präsentiert sich auf der interaktiven Homepage www.geigerfm-wissen.de und bietet Kurse aus unterschiedlichsten Themenbereichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Fort- und Weiterbildungen, sowie Fachseminaren zu den Themen Reinigung und Hygiene, Gebäudemanagement und Technik. Das Ziel ist es, die Berufsbilder der Branche zu fördern und durch zertifizierte Abschlüsse gemeinsam mit Verbänden wie GEFMA, IHK und HWK einen anerkannten Ausbildungsberuf für das Facility Management zu entwickeln. Ergänzt wird das Angebot mit zahlreichen Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung und Methodenkompetenz sowie gesundheitsfördernden Kursen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Vom Nichtraucherseminar, über Präventionsangebote bis hin zu verschiedenen Sportkursen ist alles dabei. Sollte trotz des umfangreichen Angebots keine passende Schulung dabei sein, so können die Mitarbeitenden auch individuelle Wünsche einreichen.

Die Geiger FM Schulungsakademie steht zudem auch externen Unternehmen zur Verfügung. Alle Kurse können bundesweit als Inhouse-Schulungen gebucht werden und sind in den verschiedensten Formaten verfügbar, zum Beispiel als E-Learning, Webinar, Workshop oder Bar-Camp. Auch bei speziellen Seminarwünschen, exklusiv für die eigenen Mitarbeitenden oder am Standort des externen Partners, kann die Geiger FM Akademie auf Anfrage die Anmeldung und Organisation der Schulung übernehmen.

Keine Lust auf Stillstand?

Wir finden, dass Arbeit nicht gleich Arbeit ist. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir lieben, was wir tun. Herausforderungen sehen wir deswegen auch als Chance, uns immer wieder beweisen zu können. Dabei bauen wir auf unser reiches Know-how, das wir immer weiterentwickeln, und unseren dynamischen Team-Spirit. Wir bieten von der Hilfskraft bis zur Geschäftsführung verschiedenste Stellen an. Hast du Lust in einem innovativen Unternehmen anzupacken und dich berufliche weiterzuentwickeln, dann schau auf unserer Homepage www.geiger-fm.de/jobs vorbei und schick uns deine aussagekräftige Bewerbung. Gemeinsam formen wir die Zukunft – Deine Chance, mit Leidenschaft und Talent unsere Visionen zu verwirklichen.

Werde Teil unseres Geiger FM Teams und gestalte Veränderung!