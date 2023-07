KDS stellt sein Führungsteam in Dietmannsried neu auf

Personalie

Von links: Claudia Conrad und Kathrin Nowak, KDS Geschäftsführerinnen Gesundheitswesen. Foto: KDS

Ab jetzt verstärkt Kathrin Nowak neben Claudia Conrad die KDS Services für Gesundheit und Pflege als Geschäftsführerin. Die Erweiterung der Geschäftsführung mit Kathrin Nowak spiegelt den Zukunftskurs der KDS und der ganzen Geiger FM Dienstleistungsgruppe wider: Das Familienunternehmen in der zweiten Generation beschäftigt sich nicht nur mit der notwendigen Konstanz im Handeln, sondern auch mit dem stetigen Wandel der Zeit. Neue Impulse sollen die Weiterentwicklung von Altbewährtem anstoßen und so die Zukunft sichern.

Kathrin Nowak ist eine Hausberufung

Die Förderung und Ausbildung eigener Führungskräfte ist dabei für das Unternehmens der Weg zum Ziel. „Diese Position aus unseren eigenen Reihen mit einer langjährigen Mitarbeiterin besetzen zu können macht uns stolz. Frau Nowak zeigt hier nicht nur, dass sich Engagement und Einsatz bei uns auszahlen. Ihre Besetzung bestätigt, dass die Förderung unserer Mitarbeitenden – und speziell unser Traineeprogramm – einen Gewinn für beide Seiten darstellt“, erklärt Claudia Conrad.

Kathrin Nowak ist bereits seit 2014 in der Geiger Facility Management Dienstleistungsgruppe tätig und hat sich dort über die Jahre stetig weiterentwickelt. So war sie bereits mit verschiedenen Aufgabenbereichen betraut – von der Projektleitung im Qualitätsmanagement, über ein Traineeprogramm bis zuletzt als Betriebsleitung und verantwortliche Prokuristin für mehrere Niederlassungen. Hier habe Kathrin Nowak bereits ihre Führungsqualitäten gezeigt und wird nun zusammen mit Claudia Conrad zukünftig die operative Verantwortung für die Tochterfirma KDS übernehmen und gleichzeitig den Bereich „Services für Gesundheit und Pflege“ in der Gesamtgeschäftsführung der Geiger FM Gruppe vertreten.

Das sagt Kathrin Nowak zu ihrer neuen Position bei KDS

Mit Blick auf ihre neue Position sagt Kathrin Nowak: „Ich freue mich auf die Herausforderung die KDS in dieser Stellung mitgestalten und weiterbringen zu können. Auf mich warten spannende Aufgaben und ich bin bereit, diese gemeinsam mit meinen tollen Teams in der Unternehmensgruppe erfolgreich anzupacken.“