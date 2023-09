Geiger FM begrüßt neue Auszubildende

Fünf neue Azubis

von links nach rechts: Desiree Trovato (Kauffrau für Büromanagement), Yvonne Helmecke (Kauffrau für Digitalisierungsmanagement), Kaja Kless (Kauffrau für Büromanagement), Puneet Gill (Kauffrau für Büromanagement), Danilo Wiegand (Kaufmann für Büromanagement). (Foto: Geiger Facility Management)

Neben einer Spezialisierung auf Facility Management für Immobilien und Dienstleistungen stehen für Geiger die Weiterbildung und Förderung junger Talente im Fokus. Fünf von ihnen dürfen jetzt bei dem Allgäuer Unternehmen in ihr Berufsleben starten. Die Azubis können dabei zwischen Berufsausbildungen im Bereich Büromanagement, Digitalisierungsmanagement, Gebäudereinigung, Personaldienstleistung sowie technischer Systemplanung wählen. Auch zum Bäcker, Bäckereifachverkäufer, Koch oder Anlagenmechaniker können sich die Lehrlinge bei Geiger weiterbilden.

Spielerisch ins Berufsleben

Empfangen wurden die Nachwuchskräfte am ersten September mit einer Begrüßung der Geschäftsführung und einer spannenden Führung durch das Verwaltungsgebäude in Dietmannsried. Dabei lernten sie nicht nur die verschiedenen Abteilungen kennen, sondern erhielten auch einen ersten Einblick in die Struktur und Arbeitsweise ihres neuen Arbeitsplatzes. Gleich im Anschluss durften sich die Azubis über eine Rallye freuen, mit der sie das Unternehmen spielerisch entdecken konnten. Laut Geschäftsführer Alexander Geiger dient dies nicht nur dem Kennenlernen des Firmengebäudes, sondern stärkt darüber hinaus auch das Teamgefühl. "Die Ausbildung junger Talente liegt uns sehr am Herzen", betont Geiger. "Wir sind überzeugt, dass die Einführung unserer neuen Auszubildenden in dieser spielerischen und interaktiven Weise dazu beitragen wird, dass sie sich schnell bei uns einleben und wohlfühlen."

Ein sicherer Einstieg

Der Start ins Berufsleben ist immer ein aufregender Schritt. Damit dieser bei Geiger so reibungslos wie möglich verläuft, stellt Geiger jedem neuen Lehrling einen eigenen Mentor zur Verfügung. Diese erfahrenen Mitarbeiter stehen dem Betriebsnachwuchs über das erste Ausbildungsjahr hinweg beratend zur Seite und fungieren als Ansprechpartner, wenn es mal hakt. Das erste Zurechtfinden im Berufsalltag legt einen wichtigen Grundbaustein für die praktische Weiterbildung der zukünftigen Fachkräfte. Aber auch ihre persönliche Entfaltung und Weiterentwicklung steht bei Geiger im Vordergrund. Im Laufe ihrer Ausbildung lernen die Azubis sämtliche Unternehmensbereiche kennen – Abwechslung ist also geboten. Begleitet von ausgiebigem Feedback haben sie die Gelegenheit, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Und eine gut absolvierte Ausbildung zahlt sich aus: Viele frühere Lehrlinge sind mittlerweile fester Bestandteil des Geiger-Teams.