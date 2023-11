Geiger Facility Management setzt neues ESG-Management-Team ein

Nachhaltigkeit

Links: Anna Hils (ESG-Koordinatorin), rechts: Theresa Lochner (ESG-Koordinatorin) Quelle: Geiger Facility Management

Um die Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur der Geiger Facility Management Dienstleistungsgruppe in all ihren Dimensionen weiter voranzubringen, hat das Unternehmen ein eigenes ESG-Management-Team aufgestellt. Anna Hils und Teresa Lochner widmen sich zukünftig ausschließlich ESG-Themen und entwickeln gemeinsam mit einem Team aus Führungskräften und Abteilungsleitungen der gesamten Unternehmensgruppe ESG-Standards und -Projekte weiter.

Mitglieder des neuen ESG-Management-Teams

Anna Hils ist bereits seit 20 Jahren für Geiger Facility Management im Qualitätsmanagement tätig und daher mit allen Niederlassungen und Geschäftsbereiche vertraut. Unter ihrer Leitung wurde 2006 das Qualitätsmanagement um die Bereiche Umwelt- und Arbeitsschutzmanagement erweitert. Zudem spielte sie eine wesentliche Rolle beim Aufbau der heutigen Akademie. Als logischen Schritt übernahm Hils die Funktion der ESG-Koordinatorin für die gesamte Firmengruppe. Ihre Aufgaben umfassen die Systematisierung und Koordination der Nachhaltigkeitsaktivitäten aller Geschäftsbereiche sowie die Weiterentwicklung des gruppenweiten ESG-Managements.

Weitere Unterstützung

Theresa Lochner verstärkt das Geiger ESG-Team als ESG-Projektmanagerin und leitet die Initiierung und Durchführung von ESG-Projekten. Ihre Hauptaufgabe ist es, die bereits heute umfangreichen ESG-Projekte zu strukturieren und ganzheitlich zu koordinieren. „Für Geiger Facility Management ist Nachhaltigkeit nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern ein Erfolgsfaktor für die Zukunft der Unternehmensgruppe“, betont Anna Hils.